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Franceville : un fœtus d’environ 7 mois découvert dans l’enceinte d’un lycée

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 11h28min
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Une vue du foetus decouvert dans un lycée de Franceville © AGP
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Le choc, la profonde consternation et l’incompréhension règnent désormais au sein de la communauté éducative de Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Un fœtus d’environ sept mois a été découvert sans vie à l’intérieur de l’enceinte d’un établissement d’enseignement secondaire de la place, d’après les informations officielles rapportées ce lundi 18 mai 2026 par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

C’est aux premières heures de la matinée que cette macabre et douloureuse découverte a été faite par des membres du personnel et des élèves de ce lycée, plongeant immédiatement l’ensemble des personnes présentes dans la stupeur et l’effroi. Alertées sans aucun délai, les autorités administratives, policières et judiciaires de la commune se sont rapidement rendues sur les lieux du drame pour procéder aux premières constatations d’usage. 

Elles étaient accompagnées pour la circonstance d’un médecin légiste formellement requis par le parquet. Après un examen approfondi de la dépouille sur place, le spécialiste médical a confirmé que le corps était âgé d’environ sept mois, un stade de développement particulièrement avancé qui a profondément ému et bouleversé les témoins directs de la scène.

Une enquête ouverte après la découverte

Cette tragique découverte remet cruellement en lumière le fléau persistant des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire, ainsi que la problématique dramatique des interruptions de grossesse clandestines au Gabon. Bien que l’identité de la mère demeure pour le moment totalement inconnue, les premiers soupçons des forces de l’ordre s’orientent logiquement vers une jeune élève fréquentant potentiellement l’établissement. 

Une enquête judiciaire approfondie a immédiatement été ouverte par les services compétents afin de faire toute la lumière sur ce drame, d’identifier formellement la génitrice et de déterminer les complicités éventuelles qui ont entouré cet acte de désespoir.

Pour l’heure, l’onde de choc persiste intensément dans la ville de Franceville. Les populations locales, profondément marquées par cet événement, appellent désormais à un renforcement urgent de la sensibilisation des jeunes filles sur la santé sexuelle et sur les risques mortels liés aux pratiques abortives clandestines.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 11h28min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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