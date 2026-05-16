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Lifestyle : Lego, ce jouet stimulant la créativité et la psychomotricité chez les tout petits

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 9h42min
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Image illustrative © D.R.
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Chez les tout-petits, le jeu n’est pas qu’un moment de détente, il participe aussi à l’apprentissage. Une vidéo publiée par Brut, rappelle que le jeu aide l’enfant à développer des compétences cognitives, physiques, sociales et émotionnelles dès le plus jeune âge. Parmi les jouets les plus emblématiques, les briques Lego occupent une place particulière. 

De formes carrefour rectangulaires, les pièces de Lego invitent l’enfant à imaginer, assembler et recommencer, tout en exerçant ses gestes et sa concentration. Au-delà de l’aspect ludique, ces petites briques favorisent la construction de repères. En manipulant les pièces, l’enfant travaille sa coordination œil-main, apprend à saisir, empiler, aligner et ajuster. Pour soutenir cette dynamique, certaines gammes destinées aux jeunes enfants sont pensées pour soutenir le développement des habiletés motrices fines. D’ailleurs, le jeu contribue à la découverte de l’environnement et à l’expression des idées.

Un outil d’éveil progressif de moins en moins prisé.

Chez les plus jeunes, Lego encourage aussi l’imagination. L’enfant ne se contente pas d’imiter. En fait, il invente des formes, construit des histoires et transforme un simple assemblage en personnage, en maison ou en univers miniature. Cette dimension créative est renforcée par le fait que le jeu libre permet à l’enfant d’explorer à son rythme, de résoudre de petits problèmes et de prendre confiance dans ses propres idées. 

Pour les parents, Lego peut ainsi devenir un support d’accompagnement du développement précoce. En fonction de l’âge, il aide à stimuler la patience, la précision et la persévérance, tout en offrant un moment de partage entre l’adulte et l’enfant. Dans un contexte où les spécialistes de la petite enfance insistent sur l’importance des activités ludiques, ces briques restent un outil simple, mais efficace, pour apprendre en construisant. Alors n’attendez plus et pensez à prendre plus de légo à vos enfants ! 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 9h42min
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