Okondja : la relance de la plantation d’Ondjeye, l’espoir d’une filière café structurée

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Lancée ce mercredi 6 mai 2026 à Okondja dans le département de la Sebe-Brikolo, la réhabilitation de la plantation de café d’Ondjeye, en présence des autorités locales et administratives, marque une étape stratégique dans la relance de la filière café au Gabon. Par ailleurs, ce projet est porté par des acteurs publics et privés. Il ambitionne de conjuguer développement agricole, création d’emplois et dynamisation de l’économie locale.

C’est dans une atmosphère empreinte d’espoir et de mobilisation collective que s’est tenue, le 6 mai dernier à Okondja, la cérémonie officielle de lancement des travaux de réhabilitation de la plantation de café d’Ondjeye. De plus, l’événement a enregistré la présence du maire de la commune, du vice-président du Conseil départemental de la Sébé-Brikolo, ainsi que des chefs de quartiers et notables locaux. Cela traduit l’importance accordée à ce projet structurant. Par ailleurs, ce chantier est porté par la Société des Productions Agricoles (SPA). Il s’inscrit dans une dynamique nationale de relance des cultures de rente. En outre, il vise la redynamisation de la filière café, longtemps en déclin.

Une ambition agricole au service du développement local

Prenant la parole au nom de la Société des productions agricoles, le Dr Patrick Byambas a insisté sur la portée stratégique de ce projet. « Cet événement dépasse le simple cadre d’un projet agricole. Il symbolise un renouveau, une ambition collective pour les populations d’Okondja », a-t-il déclaré.

D’une superficie globale de 250 hectares, la plantation fera l’objet d’une régénération progressive de 93 hectares d’ici 2028. Ensuite, une phase d’extension commencera à partir de 2029 avec l’introduction de nouveaux plants. Au-delà des objectifs de production, le projet prévoit la création de plus de 150 emplois directs. Il prévoit aussi près de 300 emplois indirects.



« Ce projet est le vôtre. Sa réussite dépendra de votre engagement », a lancé le représentant de la SPA à l’endroit des populations locales, en appelant à une implication active des jeunes et des femmes.

Un projet ancré dans une vision nationale de souveraineté agricole

S’inscrivant dans la vision du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à repositionner l’agriculture comme pilier de l’économie nationale, cette initiative entend redonner au café gabonais une place de choix sur les marchés.

Dans le même élan, Joël Ngouenini, représentant du propriétaire de la plantation, a mis en avant la dimension historique et symbolique du site. « Cette plantation […] va donner, à nouveau, de l’emploi, des ressources et des opportunités à plusieurs de nos compatriotes », a-t-il affirmé, appelant à une appropriation collective du projet.

Évoquant l’ambition du propriétaire, il a souligné que « les filles et fils du Gabon […] sans discrimination aucune, bénéficieront des externalités positives » de cette relance.

Vers un modèle agricole durable et inclusif

Au-delà de la production, les porteurs du projet ambitionnent de faire de la plantation d’Ondjeye un modèle agricole moderne, durable et compétitif. « Ensemble, nous devons faire de cette plantation un modèle de production moderne », a insisté le Dr Byambas. Cette approche intégrée repose sur la synergie entre acteurs publics, partenaires techniques et communautés locales. De plus, elle s’inscrit dans un contexte où la diversification économique apparaît comme une nécessité pour le Gabon.

En semant « les graines d’un avenir prometteur », selon les termes du représentant de la SPA, le projet d’Ondjeye pourrait ainsi devenir un levier de transformation territoriale. En outre, il pourrait contribuer à repositionner la filière café comme un vecteur de croissance et d’inclusion.