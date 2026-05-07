Elim/CAN 2027 : les Panthères toujours sans sélectionneur à la veille du tirage !

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À l’approche du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, prévu le 19 mai prochain, le football gabonais reste dans l’expectative. Et pour cause, le silence de la tutelle et paralysie administrative, la succession de Thierry Mouyouma ressemble désormais à un interminable feuilleton dont les supporters se seraient bien passés.

Le compte à rebours est lancé, mais le chronomètre de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot) paraît bloqué. Alors que la CAF s’apprête à sceller le destin des nations africaines pour l’édition 2027, le Gabon, lui, brille par sa léthargie administrative. Anicet Yala, pompier de service après le naufrage de la CAN 2026, continue d’assurer un intérim qui s’éternise, faute de décision officielle.

La short-list de l’oubli !

Pourtant, le dossier semblait ficelé avec 605 candidatures reçues qui devait découler sur une short-list de trois techniciens. Laquelle aurait été transmise au ministère des Sports dès le 25 février 2026. La fumée blanche était donc attendue pour le 28 février 2026. Seulement 2 mois plus tard, c’est le calme plat. Le Ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, ancien capitaine des Panthères, tarderait à trancher.

En coulisses, le parfum de la discorde entre la Fegafoot de Pierre Alain Mounguengui et le Ministère de tutelle serait de plus en plus répandu. La suspension du processus électoral n’a clairement pas facilité les choses. Pendant ce temps, les résultats du tournoi FIFA Séries n’ont pas suffi à rassurer. Notons que le Gabon a l’obligation de se racheter après la déroute marocaine, mais peut-on sérieusement préparer une campagne de qualification sans un patron aux manettes ?