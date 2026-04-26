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Ogooué-Maritime : Aimé Martial Massamba en visite d’inspection des infrastructures halieutiques

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 26 avril 2026 à 9h16min
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Le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Aimé Martial Massamba lors de sa visite au Centre de pêche de Port-Gentil © D.R.
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Dans le sillage des orientations du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le secteur de la pêche et de l’aquaculture fait l’objet d’un suivi de proximité rigoureux. C’est dans cette optique que le ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, a effectué une mission de travail de trois jours dans la province de l’Ogooué-Maritime, du 24 au 26 avril 2026.

La tournée a débuté par une immersion au cœur des services déconcentrés de l’État. À la Direction provinciale des pêches et de l’aquaculture, le membre du gouvernement a présidé une séance de travail technique pour définir les priorités urgentes du secteur dans cette région stratégique.

L’un des temps forts de ce séjour a été la visite du centre de pêche de Port-Gentil, marquée par l’observation des opérations de débarquement des navires de l’armement ASTIPECHE. Cette séquence a permis de tirer les enseignements d’une campagne de pêche exploratoire de six mois menée par cet opérateur marocain. L’évaluation a porté sur les capacités logistiques, débarquement et stockage, tout en confirmant le potentiel halieutique substantiel de la Zone Économique Exclusive (ZEE) gabonaise, particulièrement en ce qui concerne les crustacés de fond.

L’aquaculture, nouveau levier de croissance à Omboué

La mission s’est poursuivie à Omboué, où l’accent a été mis sur la diversification des ressources. Le Ministre a inspecté les installations du projet aquacole de la Fondation Ozoungue (Terre et Eau). Cette unité spécialisée dans l’élevage de poissons illustre les perspectives de structuration de la filière et la volonté de renforcer la sécurité alimentaire nationale. Les brigades et centres de pêche locaux ont également reçu la visite de la délégation pour une inspection des services.

Cap vers des partenariats structurants

Au terme de ce périple, Aimé Martial Massamba a réaffirmé la feuille de route gouvernementale notamment le renforcement du suivi des infrastructures stratégiques; la consolidation du dialogue direct avec les opérateurs économiques et la promotion des partenariats public-privé (PPP) pour dynamiser l’économie bleue.

Cette mission dans l’Ogooué-Maritime s’inscrit dans la continuité des inspections menées en mars dernier dans l’Estuaire, le Moyen-Ogooué et la Ngounié, confirmant une dynamique nationale de transformation du secteur halieutique.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 26 avril 2026 à 9h16min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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