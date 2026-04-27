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Makokou : une femme attaquée à la machette à Mbolo

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 9h54min
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Une vue du Tribunal de première instance de Makokou © D.R.
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Andrea, une Gabonaise d’une trentaine d’années, aurait été violemment attaquée à la machette le lundi 20 avril 2026 au quartier Mbolo, dans le premier arrondissement de Makokou, province de l’Ogooué-Ivindo. Selon le journal l’Union, l’agresseur présumé, connu sous le surnom de Bebeto, l’aurait attaquée en pleine rue alors qu’elle regagnait son domicile.

Le quartier Mbolo, dans la ville de Makokou, aurait été le théâtre d’une agression particulièrement violente le lundi dernier aux alentours de 17 heures. Selon l’Union dans son édition du 24 avril, l’agresseur aurait surpris la victime dans une rue isolée. Il lui aurait asséné plusieurs coups de machette et l’aurait blessée au bras, au coude et à l’épaule. Après l’attaque, il aurait volé son sac, qui contenait un téléphone, de l’argent et des effets personnels. Il aurait ensuite pris la fuite. Alertés par les cris de la victime, des riverains seraient rapidement intervenus pour lui porter secours. Après avoir constaté la gravité de ses blessures, ils auraient immédiatement contacté les autorités locales.

Une attaque violente qui ravive les inquiétudes sur l’insécurité urbaine

Les secours auraient ensuite pris en charge la victime avant de la transférer au centre hospitalier régional Omar Bongo de Makokou. Elle y aurait reçu les premiers soins, mais son état reste préoccupant. Andrea souffrirait de plusieurs blessures qui nécessitent un suivi médical attentif. Les médecins estiment que sa convalescence pourrait être longue. Bien que les premiers éléments évoquent un vol, les autorités n’auraient pas encore confirmé le mobile exact de l’agression. Le suspect aurait pris la fuite immédiatement après les faits. Une enquête aurait été ouverte par les autorités locales, qui poursuivent leurs investigations afin de le retrouver. Sur le terrain, les policiers interrogent plusieurs témoins afin d’aboutir à son arrestation dans les plus brefs délais.

Ce drame montre une fois de plus les problèmes liés à l’insécurité dans certains quartiers. Des agressions violentes peuvent se produire même en pleine journée. Il rappelle aussi la question des violences faites aux femmes. À un moment où plusieurs cas similaires ont été signalés récemment, notamment celui de l’assassinat présumé d’une jeune femme par son mari à la cité Damas, à Libreville. Il devient donc urgent pour les autorités de renforcer la sécurité dans les quartiers les plus exposés. Mais aussi trouver des solutions pour protéger la gente féminine, souvent la plus vulnérable face à ces violences. Pour l’heure, les habitants du quartier Mbolo restent très choqués par cette agression.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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