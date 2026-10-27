Bal masqué «White Éclipse» : Le grand rendez-vous glamour du 31 octobre

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À l’approche du samedi 31 octobre, une effervescence particulière gagne la capitale. En effet, les organisateurs d’Events By Leaty’s et d’Amy Fall Events orchestrent une soirée d’exception au Nomad à partir de 19 heures la « White Éclipse », un bal masqué d’un genre nouveau réinventant les classiques du genre.

Le principe de cet événement d’envergure repose sur un contraste saisissant en l’occurrence affronter la nuit sous les traits d’un ange immaculé ou succomber au charme ténébreux d’un démon. Amy prend la tête du camp céleste vêtu de blanc, tandis que Leatys incarne la faction démoniaque en noir.

Libres d’opter pour une tenue décontractée ou un costume rigoureusement structuré, les invités sont appelés à exprimer leur créativité. Pour parfaire le mystère, chaque participant se verra offrir un masque dès son arrivée sur le tapis rouge. La tenue la plus originale sera d’ailleurs récompensée au cours de la soirée.

Un duel musical et des performances d’exception

L’animation de la soirée a été confiée au présentateur Junior Le Beau, qui tiendra les rênes de cet affrontement stylistique. L’ambiance sonore prendra la forme d’une joute musicale en direct entre Dj Fharel, ambassadeur des forces angéliques, et Dj Lil Chris, porte-étendard du monde des démons.

La programmation artistique s’annonce particulièrement dense. Le public assistera à un spectacle surprise signé Michael Anicet, suivi par des prestations scéniques des figures de la scène musicale : Créol, Shan’l et Ba’Ponga.

Des espaces privatifs et une offre gastronomique sur mesure

Afin d’accueillir les groupes dans un cadre privilégié, plusieurs catégories de salons privatifs sont proposées à la réservation. Le Salon Éclat Lunaire pour 4 personnes à 200 000 F CFA, comprend une table haute, un seau de 10 bières Desperados, 4 sodas, une bouteille d’eau et l’accès au buffet. Le Salon Privilège Nocturne pour 6 personnes à 600 000 F CFA inclut une bouteille de champagne, une liqueur, un soda, une bouteille d’eau et le buffet et enfin le Salon Prestige Éclipse VIP pour 10 personnes à 1 000 000 F CFA met à disposition deux bouteilles de champagne, une liqueur, un jus de fruit, une bouteille d’eau et le buffet.

La partie restauration est assurée par La Touche Maimaine, complétée par une carte de suppléments pour répondre aux attentes spécifiques. Les personnes souhaitant obtenir des renseignements complémentaires ou effectuer une réservation peuvent contacter le service dédié au 062 29.34.36. Le rendez-vous est fixé ce samedi 31 octobre dès 19 heures au Nomad.