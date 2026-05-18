Genève : ouverture de la 79ème Assemblée mondiale de la santé  

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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement ouvert, ce lundi 18 mai 2026 à Genève en Suisse, les travaux de la 79ème Assemblée mondiale de la santé. Cette rencontre annuelle majeure du secteur sanitaire mondial intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par les discussions autour d’un futur traité sur les pandémies, les retraits des États-Unis et de l’Argentine de l’organisation, ainsi qu’une baisse significative des contributions financières internationales qui fragilise le fonctionnement de l’institution onusienne.

Prévue du 18 au 23 mai 2026, cette Assemblée mondiale de la santé réunit les représentants des États membres autour des grandes priorités sanitaires internationales. Cette édition se tient toutefois dans une période de fortes turbulences financières pour l’OMS. En effet, le retrait des États-Unis, ancien principal contributeur de l’organisation, a considérablement affecté les capacités budgétaires de l’institution. Selon des informations relayées par Radio France Internationale (RFI), le budget de l’OMS est ainsi passé de 6,8 milliards de dollars à 4,2 milliards en 2026.

Cette baisse brutale des financements a contraint l’organisation à engager une profonde restructuration afin d’assurer la continuité de ses missions sanitaires à travers le monde. La ministre suisse de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider, a d’ailleurs souligné l’ampleur des difficultés rencontrées. « Le budget de l’OMS a été réduit de l’ordre de 21 %, soit de près d’un milliard de dollars. Des centaines d’emplois ont été supprimés et plusieurs programmes ont été réduits », a-t-elle déclaré, indiquant que l’organisation avait été contrainte de se réformer rapidement face à cette diminution soudaine des aides internationales.

Une Assemblée mondiale sous tension sanitaire

Cette 79ème Assemblée mondiale de la santé se déroule également dans un contexte d’alerte sanitaire internationale. En effet, durant le week-end écoulé, l’OMS a lancé une vigilance renforcée concernant plusieurs foyers épidémiques, notamment l’épidémie d’Ebola signalée en République démocratique du Congo ainsi que les inquiétudes liées à l’hantavirus. Une situation qui rappelle la nécessité pour les États membres de renforcer la coopération internationale en matière de prévention et de gestion des crises sanitaires.

Au cours de cette rencontre, les États membres devront notamment se prononcer sur plusieurs dossiers majeurs parmi lesquels la nomination du Directeur général, le contrôle de la politique financière de l’organisation, ainsi que l’examen et l’approbation du projet de budget programme. Selon RFI, près de 2 400 collaborateurs auraient déjà quitté l’OMS dans le cadre des mesures de restructuration engagées ces derniers mois.

Concernant le retrait de l’Argentine, le Directeur général a rappelé que cette question relève avant tout de la décision souveraine des États membres. Dans ce contexte particulièrement délicat, plusieurs appels à une mobilisation internationale accrue sont attendus durant cette Assemblée mondiale, alors que l’OMS avertit que sans actions concrètes et financements suffisants, des millions de personnes vont continuer à mourir inutilement.