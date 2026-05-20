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Libreville : le quartier Charbonnages bientôt doté d’un plateau sportif, d’un parking et de toilettes publiques

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 8h28min
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La délégation conduite par le 5ᵉ Adjoint au maire de Libreville, Thierry Akendengue au quartier Charbonnages © D.R.
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La Commune de Libreville accélère son programme de modernisation. Une délégation municipale s’est rendue sur le terrain dans le premier arrondissement pour lancer les préparatifs d’un vaste projet d’aménagement qui transformera le quotidien des habitants du quartier Charbonnages dans le 1er arrondissement. 

Dans le cadre de la politique de modernisation de la capitale gabonaise, le quartier Charbonnages s’apprête à accueillir une série d’infrastructures de proximité très attendues par les populations locales. Ce projet d’envergure prévoit notamment la construction d’un plateau sportif moderne, l’aménagement d’un parking public structuré ainsi que l’installation de toilettes publiques.

Le coup d’envoi opérationnel de cette initiative a été symboliquement donné ce lundi 18 mai 2026. Le 5ᵉ Adjoint au maire de Libreville, Thierry Akendengue, accompagné des équipes de la Direction générale des infrastructures et des aménagements urbains (DCHAU), a effectué une visite d’inspection minutieuse sur le terrain. Cette descente s’inscrit en ligne droite dans le plan d’action municipal insufflé par l’édile de la ville, Eugène Mba. L’objectif de cette mission technique consistait à réaliser un état des lieux approfondi, à identifier les éventuelles contraintes topographiques et à ajuster les interventions à venir afin que le chantier démarre sous les meilleurs auspices.

Un impact direct sur la vie des riverains

Pour le quartier Charbonnages, le passage de la planification théorique à la phase concrète de réalisation représente un véritable soulagement. Le futur plateau sportif offrira un cadre sain et sécurisé à la jeunesse locale pour la pratique de diverses disciplines, répondant ainsi à un besoin crucial de loisirs et d’encadrement. Parallèlement, la création d’un parking public permettra de désengorger les voies de circulation environnantes, souvent saturées par le stationnement anarchique. Enfin, l’implantation de sanitaires publics comblera un déficit criant en matière d’hygiène urbaine.

L’exécution de ces travaux a été confiée à l’entreprise Mika Service, sous la supervision rigoureuse des autorités municipales et nationales. À travers le déploiement de ces chantiers de proximité, la municipalité de Libreville réaffirme sa volonté de corriger les disparités d’équipements entre les différents secteurs de la commune. En misant sur le sport, la salubrité et la fluidité routière, le projet de Charbonnages s’impose déjà comme un modèle de revalorisation de l’espace public au bénéfice direct des Librevillois. Les riverains, quant à eux, scrutent désormais avec optimisme les premiers coups de pioche.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 8h28min
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