France : un concert Fantastik, offert par Creol aux Folies Bergères !

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La musique gabonaise s’est une fois de plus illustrée sur la scène des Folies Bergères à Paris le 15 mai dernier. L’artiste Creol a, pour la première fois, donné en concert dans cette salle emblématique de la capitale française. Un spectacle qui a réuni fans et personnalités du showbizz et qui était à la hauteur des attentes ,mêlant émotion, performance et communion artistique.

C’est devant une salle comble que Creol a livré une prestation équivalente à son surnom de Diva. Mise en scène travaillée, une présence scénique affirmée et une énergie digne de son nom, la chanteuse gabonaise a réussi à captiver son public le temps d’une soirée. Le public de Fantastik, composé de nombreux membres de la diaspora africaine et d’amateurs de musique urbaine, a repris en chœur plusieurs morceaux phares de son répertoire.

Les Fantastik d’ici et d’ailleurs réuni autour de la Diva

Ce concert a également été marqué par la présence de plusieurs artistes gabonais venus soutenir la chanteuse pour cet événement considéré comme historique. Des figures de la scène musicale, parmi lesquelles Shan’L, Baponga, Emma’a ou encore le groupe Hayo’e, ont contribué à faire de cette soirée un moment fort de promotion de la culture gabonaise à l’international. Au-delà de l’aspect festif, cette prestation symbolise une nouvelle étape dans la carrière de Creol

En se produisant aux Folies Bergère, salle prestigieuse ayant accueilli de grands noms de la musique mondiale, l’artiste confirme ses ambitions internationales et son influence croissante au-delà des frontières du Gabon. Le clou du spectacle, Creol a annoncé la venue d’un petit être à son public. Une annonce qui a ajouté plus de sensibilité et d’émotion au show de l’artiste gabonaise. Prochain rendez-vous made in Gabon, le show de la kinda Shan’L le 23 mai prochain à Paris !