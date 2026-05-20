Gabon : clôture du programme BIODEV 2030 sur un sentiment de devoir accompli 

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Concilier développement économique et préservation de la biodiversité. Tel était l’objectif poursuivi par l’Agence française de développement (AFD), le Fonds mondial pour la nature (WWF-Gabon), l’État gabonais ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et privés engagés dans le projet BIODEV 2030. Initiée dans le sillage du One Planet Summit et alignée sur le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal adopté lors de la COP15 en décembre 2022, cette initiative visait à intégrer les enjeux environnementaux au cœur des politiques publiques et des stratégies sectorielles. Après six années de travaux, les parties prenantes ont clôturé le programme ce 19 mai 2026, à l’occasion d’un dialogue stratégique réunissant les acteurs des secteurs de l’agriculture et des mines, identifiés comme principaux moteurs de l’érosion de la biodiversité au Gabon.

Mis en œuvre en deux phases, entre 2020 et 2026, le projet BIODEV 2030 a permis de poser les bases d’une gouvernance plus inclusive de la biodiversité. La première étape du programme a consisté à mener une analyse scientifique des causes du déclin de la nature au Gabon, couplée à des dialogues multi-acteurs associant administrations publiques, entreprises, organisations de la société civile et communautés locales. Ces travaux ont mis en évidence les pressions exercées par certaines pratiques agricoles et minières sur les écosystèmes. La seconde phase a été consacrée à l’élaboration d’instruments de politiques publiques sectorielles favorables à la biodiversité, tout en expérimentant un projet pilote territorial dans la province de l’Ogooué-Ivindo.

Des réformes sectorielles pour une croissance durable

Au cours du dialogue national organisé entre décembre 2025 et mars 2026, plusieurs propositions de réformes ont été discutées et validées afin d’intégrer davantage les enjeux environnementaux dans les politiques agricoles et minières. Dans le secteur agricole, les partenaires recommandent la promotion d’une agriculture durable et agroécologique conciliant sécurité alimentaire et protection des écosystèmes. Pour le secteur minier, l’accent a été mis sur le renforcement des mécanismes de contrôle, la réduction des impacts environnementaux et la réhabilitation des sites dégradés. Ces orientations devraient contribuer à la mise en œuvre de plusieurs cibles du Cadre mondial pour la biodiversité ainsi qu’à la consolidation de la Stratégie et du Plan d’action national pour la biodiversité (SPANB) du Gabon.

Pour les responsables du WWF-Gabon et leurs partenaires, BIODEV 2030 aura surtout permis de créer un espace de dialogue inédit entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et les populations locales autour des enjeux de conservation. Lors de la cérémonie de clôture, les intervenants ont salué un projet ayant favorisé la concertation et la recherche de solutions adaptées aux réalités territoriales. Les acteurs impliqués estiment désormais que les acquis du programme ouvrent la voie à la finalisation d’un projet territorial susceptible de mobiliser de nouveaux financements en faveur du développement durable. BIODEV 2030 laisse ainsi l’image d’un cadre de coopération ayant renforcé l’ambition du Gabon de faire de la biodiversité un levier stratégique pour son avenir économique et environnemental.