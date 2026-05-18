Nécrologie : décès de l’artiste ivoirien Abomé l’éléphant !

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Le chanteur ivoirien, Abomé l’éléphant est décédé ce lundi 18 mai 2026 au Centre hospitalier de Treichville en Côte d’Ivoire à l’âge de 33 ans. Selon le média 7info Ci, il serait décédé des suites d’un malaise cardiaque. Une nouvelle qui porte un coup de tristesse à la scène musicale ivoirienne qui perd ainsi un de ses talents.

De son nom à l’état civil Anassin Boris Médard, Abomé l’éléphant était très connu du milieu non seulement pour sa personne mais aussi pour son style de musique. Depuis son enfance, l’artiste souffrait d’une affection ophtalmologique appelée la Limbo conjonctivite endémique des tropiques. Une maladie provoque rougeurs et larmoiement qui se faisaient de plus en plus visibles lors de ses récentes apparitions publiques. Il n’a d’ailleurs pas caché cela à ses fans dans ses directs ou autres interventions publiques.

Une voix, un talent, une perte pour l’industrie

Abomé l’éléphant a été propulsé avec « Côcô » qui a trouvé un écho favorable auprès des mélomanes ivoiriens mais aussi du monde. Lequel a généré plus de 5,3 millions de vues sur YouTube, et à aussi été fortement repris sur les plateformes telles que TikTok. Mais c’est surtout son titre « La CAN c’est chez nous », en feat avec Yodé et Siro, qui lui a offert un siège en or dans la milieu. Le titre cumule plus de 16 millions de vues sur Youtube depuis.

Une preuve que le chanteur ivoirien était talentueux et avait, à sa façon, réussi à se faire une place dans le cœur des amoureux de la musique. Sa disparition laisse derrière lui une onde de choc et de stupéfaction. Acteurs culturels et artistes, ainsi que le public, multiplient les mots de condoléances sur les différentes plateformes depuis l’annonce de son décès. Au revoir l’artiste, ton œuvre continuera à vivre pour toi.