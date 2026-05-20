FDS : Anges Kevin Nzigou accélère l’implantation internationale du parti

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À travers une mini-tournée menée entre Paris, Abidjan et Dakar, le Front Démocratique Socialiste (FDS) poursuit sa stratégie de déploiement international. Conduite par son président Anges Kevin Nzigou et le vice-président chargé des Affaires internationales et de la Diaspora, Jean Pierre Antchoue Ayenoue, cette mission a notamment permis l’installation officielle des sections FDS France et FDS Sénégal, tout en ouvrant la voie à une future implantation en Côte d’Ivoire.

Dans un contexte marqué par la recomposition progressive du paysage politique gabonais, plusieurs partis cherchent désormais à renforcer leur présence au sein de la diaspora. Longtemps considérés comme de simples relais électoraux ponctuels, les Gabonais établis à l’étranger deviennent progressivement des acteurs stratégiques dans les dynamiques politiques nationales.

Paris, première étape d’une stratégie d’expansion. Le Front Démocratique Socialiste semble vouloir inscrire cette approche au cœur de son développement. À travers cette tournée entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, le parti affiche une ambition claire : structurer des relais internationaux capables de porter sa vision politique au sein des communautés gabonaises de l’extérieur.

La tournée a débuté à Paris avec l’installation officielle de la section FDS France. Vincent Mayela Nkoghe a été désigné président de cette coordination tandis que Chancia Ivala a été nommée secrétaire générale. Cette étape a été marquée par plusieurs séances de travail entre la direction du parti et les nouveaux responsables du bureau France afin de définir les grandes orientations organisationnelles du mouvement.

Les discussions ont porté sur la mise en place d’une méthodologie de travail, la préparation des campagnes d’adhésion ainsi que l’organisation d’actions destinées à renforcer la visibilité du parti au sein de la diaspora gabonaise en France. Plusieurs projets ont également été présentés, notamment autour du plaidoyer pour le règlement des bourses des étudiants gabonais, de la création d’un Centre de Lecture Éducatif et Communautaire (CLEC) ou encore de l’organisation d’une Journée nationale de la diaspora.

Abidjan et Dakar dans la stratégie continentale du FDS

Après Paris, la délégation du FDS s’est rendue à Abidjan où des rencontres ont été organisées avec des Gabonais établis en Côte d’Ivoire. Le parti évoque des échanges « francs et constructifs » autour de la future mise en place d’un bureau FDS dans la capitale économique ivoirienne.

Selon le mouvement, cette étape a permis de constater un intérêt croissant de plusieurs membres de la diaspora pour la vision politique portée par Anges Kevin Nzigou. La tournée s’est ensuite achevée à Dakar, au Sénégal, où le FDS a organisé une conférence-débat autour du thème « L’engagement politique comme acte citoyen ».

La rencontre a réuni étudiants, acteurs associatifs et membres de la société civile autour des questions liées à la citoyenneté, à la jeunesse et à la participation politique. À cette occasion, Christopher Diboula a été installé président du FDS Sénégal assisté de Thadée Essame comme secrétaire général.

La diaspora comme levier politique

À travers cette stratégie d’implantation progressive, le Front Démocratique Socialiste cherche visiblement à construire un réseau international capable d’accompagner son développement politique.

Dans un contexte où les enjeux liés à la diaspora prennent une place croissante dans les débats nationaux, le FDS entend faire des Gabonais de l’étranger des acteurs pleinement impliqués dans la réflexion sur l’avenir du pays. Cette tournée marque ainsi une nouvelle étape dans la structuration du parti, qui mise désormais sur une présence plus affirmée hors des frontières nationales pour renforcer son ancrage politique.