Gabon : Oligui Nguema reçoit le bilan des 100 jours du gouvernement

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Le Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement reçu ce mardi 19 mai 2026 le rapport des 100 premiers jours de l’équipe gouvernementale. Si le bilan global est jugé satisfaisant, la Présidence de la République exige désormais une accélération des projets et une transparence accrue vis-à-vis des populations.

En effet, ce sont des mains du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault que le Président de la République a réceptionné le rapport d’évaluation de l’action gouvernementale. Cette rencontre marque le point d’orgue d’un processus initié le 5 février dernier, date à laquelle les feuilles de route ministérielles avaient été validées pour une période de cent jours arrivée à échéance le 15 mai.

Des résultats encourageants malgré quelques zones d’ombre

Lors de cette audience, Hermann Immongault a dressé une synthèse globale de l’état d’avancement des chantiers. Le bilan qui en ressort s’avère positif dans son ensemble, affichant même des résultats « légèrement au-dessus des objectifs initiaux dans plusieurs secteurs ». Toutefois, l’exécutif ne cache pas ses lacunes et reconnaît sans détour que « certaines contre-performances [ont été] relevées dans l’exécution de quelques projets ».

Au-delà des chiffres, cet exercice traduit une volonté de rompre avec les pratiques passées en instaurant « une gouvernance fondée sur le suivi, la responsabilité et l’obligation de résultats » auprès des citoyens.

Cap sur l’efficacité et la communication

Face à ce premier bilan, le Chef de l’État n’a pas tardé à fixer le cap pour les mois à venir. Soucieux de transformer rapidement l’essai, Brice Clotaire Oligui Nguema a dicté des « instructions fermes afin que les projets en cours connaissent une accélération significative et aboutissent dans les délais fixés ». Le message présidentiel est limpide : la Vème République exige une culture d’efficacité absolue et un « impact concret de l’action publique sur le quotidien des Gabonaises et des Gabonais ».

Pour accompagner cette dynamique, un accent tout particulier sera mis sur la transparence. Le Président a ainsi enjoint son gouvernement à « renforcer la communication institutionnelle afin de mieux informer les populations sur les actions entreprises » et les réformes en cours. À travers cette démarche rigoureuse d’évaluation continue, le sommet de l’État entend bien ancrer une culture de la performance ancrée sur les résultats.