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IFG : 3 semaines pour découvrir de nouveaux talents avec le projet Starter 2 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 15h42min
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Devanture Institut français du Gabon © D.R.
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L’Institut français du Gabon lance la deuxième édition de son projet d’art contemporain itinérant « Starter #2 », une initiative culturelle qui met en lumière de jeunes créateurs aux univers artistiques variés. Prévu du 21 mai au 13 juin, l’événement promet au public une immersion dans différentes formes d’expressions artistiques contemporaines, entre peinture, illustration, photographie et créations hybrides.

À travers cette programmation, l’IFG poursuit sa volonté de promouvoir la scène artistique locale et de favoriser l’émergence de nouveaux talents gabonais. Pendant trois semaines, visiteurs, amateurs d’art et curieux auront ainsi l’occasion de découvrir des œuvres originales et de rencontrer des artistes aux sensibilités multiples. Cette édition se veut également un espace d’échanges et de partage autour de la créativité contemporaine.

Une diversité artistique à découvrir ou redécouvrir 

Pour cette édition, plusieurs artistes ont été sélectionnés afin de représenter la richesse et la diversité de la création actuelle. Parmi eux figurent Mtu Huru, Grace Kuz, Corail King, Iska Lafoliedudesign, Lc_bazar, KetsiaChriss, Nick du pinceau, Emerson Quinda, Otaku, le Collectif CSA, Mexhilus ainsi que Rahim Lascony. Chacun proposera au public une approche singulière de l’art contemporain, mêlant inspirations personnelles, réalités sociales et imaginaires créatifs. Le projet « Starter #2 » s’inscrit dans une dynamique de valorisation culturelle portée par l’Institut français du Gabon

En ouvrant ses espaces à cette nouvelle génération de créateurs, l’institution entend encourager la transmission artistique tout en renforçant la visibilité des talents locaux sur la scène culturelle nationale. Cette exposition immersive et itinérante ambitionne de faire voyager le public à travers des créations originales et des univers artistiques innovants. Chacun des artistes saura, à travers son style et son univers, faire voyager les visiteurs et amoureux d’arts. Alors rendez-vous à l’institut français du Gabon du 21 mai au 13 juin !

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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