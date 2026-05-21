Derniers articlesSOCIETE

Nyanga : après 10 ans d’arrêt, Tchibanga relance enfin l’examen pratique du permis de conduire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 13h03min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Un candidat s’exerçant au créneau sur la moto en vue de l’obtention du permis A. © AGP
Ecouter l'article

La ville de Tchibanga a renoué, le 16 mai 2026, avec l’organisation de l’examen pratique du permis de conduire, interrompu depuis une décennie. Une reprise saluée par les candidats malgré des difficultés logistiques persistantes et un faible taux de réussite. Au-delà de l’épreuve administrative, c’est tout un enjeu de mobilité, d’emploi et d’insertion professionnelle qui refait surface dans la province de la Nyanga.

Pendant dix ans, les candidats au permis de conduire de Tchibanga ont dû composer avec l’absence d’examens pratiques dans la province. Une situation qui obligeait de nombreux postulants à se déplacer vers d’autres localités, avec des coûts supplémentaires souvent difficiles à supporter. Ce long vide administratif a finalement pris fin le 16 mai dernier avec l’organisation d’une session locale pilotée par la délégation provinciale du permis de conduire de la Nyanga.

Sous la coordination de Thibaut Ulrich Makinda, cette reprise visait à rétablir un service devenu indispensable pour des centaines de jeunes et de travailleurs dont l’accès à l’emploi dépend directement de l’obtention du précieux sésame.

Des résultats faibles mais un signal fort pour la région

Selon les informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), 42 dossiers avaient été enregistrés pour cette session. Mais les résultats obtenus traduisent les nombreuses difficultés qui entourent encore l’organisation des examens pratiques dans la région.

En catégorie CD, un seul candidat a été admis contre cinq recalés. Pour la catégorie A dédiée aux motos, un candidat sur trois a décroché son permis. Quant aux épreuves de catégorie B, elles ont tout simplement été reportées faute de véhicules d’examen disponibles. Des chiffres qui révèlent à la fois la rigueur des évaluations et les limites logistiques persistantes auxquelles reste confrontée l’administration locale.

Malgré cela, plusieurs candidats n’ont pas caché leur satisfaction. « J’ai obtenu mon permis pour la conduite des motos. Je suis venu compléter les pièces post-examen », s’est réjoui Judas Koumba. Même soulagement pour Randy Nziengui Boussougou, désormais titulaire du permis catégorie CD : « J’ai raté plusieurs opportunités faute de permis adapté. Maintenant que je l’ai obtenu, de nombreuses portes s’ouvrent à moi. »

Le permis de conduire, un enjeu social et économique

Dans une province où les opportunités professionnelles restent limitées, le permis de conduire représente bien plus qu’un simple document administratif. Pour beaucoup de jeunes, il constitue un véritable passeport vers l’emploi, notamment dans les secteurs du transport, de la logistique, du commerce ou encore des services.

Cette reprise des examens pratiques intervient également dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la sécurité routière et à mieux encadrer les conducteurs sur le territoire national. Car l’épreuve pratique ne se limite pas à une formalité. Elle vise à évaluer la maîtrise du véhicule, le respect du Code de la route, les capacités d’anticipation ainsi que le comportement du conducteur en situation réelle.

Une reprise attendue mais des défis à relever

Si cette relance est globalement saluée dans la Nyanga, plusieurs défis restent encore à relever pour garantir la pérennité de ces sessions. Le manque de véhicules d’examen, l’insuffisance de moyens logistiques et la nécessité d’organiser des sessions régulières demeurent des préoccupations majeures. Pour de nombreux observateurs, cette reprise constitue néanmoins un premier pas important vers le rétablissement de services administratifs de proximité longtemps défaillants dans l’intérieur du pays.

À Tchibanga, cette session aura surtout permis de redonner un peu d’espoir à une jeunesse souvent confrontée aux obstacles administratifs et au chômage. Car dans bien des cas, obtenir un permis de conduire, c’est aussi retrouver la possibilité de construire un avenir professionnel.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 13h03min
1 537 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : Oligui Nguema déclare la guerre au «racket institutionnalisé»

21 mai 2026 à 12h39min

Enfant dans la malle arrière : Quid de la mise en danger du mineur par la tutrice !

21 mai 2026 à 12h08min

BVMAC : le Gabon lève 106 milliards de FCFA et pulvérise ses objectifs

21 mai 2026 à 12h07min

National foot : pas de 3e tranche de la subvention sans justifier les 2 premières !

21 mai 2026 à 11h40min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho !
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 !
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile pour renforcer la prise en charge des mères et des enfants 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page