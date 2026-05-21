Gabon : une otarie aperçue sur les côtes gabonaises

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C’est une rencontre aussi magique que surprenante qui a animé le littoral gabonais ces derniers jours. Des riverains ont eu la surprise de repérer une otarie alors qu’elle se reposait sur le sable de la plage de la Sablière/Avorbam. Alertés par un membre du CCGL, les experts de l’Agence nationale des Parcs nationaux (ANPN) se sont immédiatement déployés sur le terrain. Leur objectif premier consistait à effectuer les premières observations visuelles et à évaluer avec précision la situation de cette visiteuse hors du commun.

Dans les eaux tropicales du Gabon, une telle apparition relève de l’extraordinaire et suscite naturellement une vive curiosité. Ces mammifères marins s’épanouissent d’ordinaire au cœur de régions bien plus froides. Néanmoins, cet événement rappelle que l’espace maritime gabonais constitue un vaste et riche couloir pour de nombreuses espèces migratoires. Si la nature sait se montrer pleine de surprises, cette découverte indique aussi qu’un animal peut parfois se retrouver affaibli, désorienté ou temporairement écarté de ses routes habituelles.

Quelques règles fondamentales

Face à l’émerveillement légitime des passants, les autorités insistent sur la responsabilité de chacun pour garantir la sécurité du mammifère. L’ANPN, de concert avec la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées du Ministère des Eaux et Forêts, rappelle ainsi les règles fondamentales de prudence.

« Si vous êtes témoin d’une telle scène, le premier réflexe est de garder une distance de sécurité stricte et de ne jamais tenter de toucher l’animal », indique le communiqué de l’ANPN publié sur sa page Facebook . Il est également crucial de ne pas essayer de le remettre à l’eau de force : de nombreux mammifères marins s’échouent temporairement sur le sable dans le seul but de se reposer. Pour limiter son stress, il convient d’éviter les attroupements, de fuir le bruit et de tenir les enfants ainsi que les animaux domestiques à l’écart. Enfin, signalez immédiatement l’observation aux services compétents en transmettant la géolocalisation précise et un cliché pris à distance.