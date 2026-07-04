Libreville : 6 numéros verts mis en service pour l’approvisionnement en eau 

Ecouter l'article

Face à la crise d’approvisionnement en eau qui affecte le Grand Libreville, le gouvernement multiplie les initiatives pour garantir un meilleur accès à cette ressource essentielle. Parmi les mesures annoncées figure la mise en service de six numéros verts destinés à orienter les populations en fonction de leur zone de résidence. Cette organisation s’inscrit dans le cadre du nouveau dispositif de distribution de l’eau potable, désormais placé sous la coordination des forces de défense et de sécurité jusqu’à nouvel ordre.

L’annonce de cette nouvelle organisation a suscité de nombreuses réactions au sein de la population. Si certains y voient une réponse concrète aux difficultés rencontrées depuis plusieurs semaines, d’autres s’interrogent sur l’effectivité du dispositif et sa capacité à couvrir l’ensemble des quartiers concernés. Afin de rassurer les populations et d’assurer une meilleure lisibilité du mécanisme mis en place, le ministère de la Défense a précisé que les 6 numéros verts seront désormais les principaux canaux de communication entre les citoyens et les équipes chargées de la distribution de l’eau potable.

Une organisation par secteur pour une meilleure réactivité

Dans le détail, les habitants du Centre-ville devront composer le 190, tandis que ceux du secteur de Nzeng-Ayong sont invités à contacter le 192. Les populations des quartiers Baraka, Glass et IAI pourront joindre le 195, alors que celles d’Angondjé devront utiliser le 191. Pour la commune d’Owendo, le numéro dédié est le 193. Cette répartition géographique vise à fluidifier la coordination des opérations, à éviter l’engorgement des lignes téléphoniques et à permettre aux équipes de distribution d’intervenir plus rapidement selon les besoins exprimés dans chaque secteur.

En complément de ces 6 numéros verts, le Centre d’Opération du Génie (C.O. du Génie) a annoncé la mise à disposition de deux lignes d’appel accessibles sept jours sur sept. Les populations confrontées à une perturbation de l’approvisionnement en eau ou souhaitant obtenir des renseignements sur les interventions du Génie militaire peuvent contacter le 066 21 27 10 ou le 066 15 57 41 (PC Génie Bessieux). Les autorités invitent les usagers à privilégier ces canaux officiels, à faire preuve de civisme et à signaler toute difficulté rencontrée afin de permettre une intervention rapide et une distribution équitable de l’eau potable dans l’ensemble du Grand Libreville.