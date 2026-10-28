Gabon : près de 112 milliards de FCFA retirés au budget des infrastructures et du logement en 2027

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 111,61 milliards de FCFA des crédits consacrés à la mission Constructions, logements et équipements collectifs. Selon les tableaux budgétaires du document, cette enveloppe passerait de 410,01 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 298,40 milliards en 2027, soit une contraction de 27,2 %. Cette diminution concerne principalement le programme Équipement et infrastructures, tandis que les crédits spécifiquement destinés au logement progresseraient. Un arbitrage qui interroge sur la poursuite des grands chantiers et les priorités d’investissement de l’État.

Alors que les infrastructures routières, les équipements collectifs et l’accès au logement figurent parmi les principaux besoins de développement du Gabon, les prévisions budgétaires pour 2027 révèlent une réorientation significative des moyens financiers. L’analyse des crédits de la mission Constructions, logements et équipements collectifs montre que la baisse globale ne traduit pas un désengagement uniforme. Certains programmes bénéficient d’augmentations, tandis que d’autres enregistrent des réductions importantes. La question centrale concerne donc la nature des investissements qui seront effectivement financés, ceux qui pourraient être reportés et les conséquences éventuelles de ces arbitrages sur les entreprises chargées d’exécuter les marchés publics.

Les infrastructures concentrent l’essentiel des réductions

Le programme Équipement et infrastructures constitue le principal facteur de contraction budgétaire. Ses crédits passeraient de 379,15 milliards de FCFA en 2026 à 268,27 milliards en 2027, soit une diminution de 110,88 milliards. À lui seul, ce programme représente ainsi presque toute la baisse enregistrée par la mission. Ses dépenses d’investissement reculeraient de 369,57 à 259,85 milliards de FCFA, correspondant à une réduction de 109,73 milliards.

Cette évolution mérite une attention particulière dans un pays où les besoins en construction, en réhabilitation et en entretien des infrastructures restent importants. Une diminution des autorisations budgétaires pourrait conduire à une modification du rythme d’exécution de certains projets, à un rééchelonnement des travaux ou à une concentration des financements sur les opérations jugées prioritaires. Toutefois, les tableaux examinés ne permettent pas d’identifier précisément les chantiers concernés ni d’affirmer que des projets déterminés seront suspendus. Une ventilation détaillée par opération serait nécessaire pour établir ces conséquences.

Le logement progresse malgré la baisse générale

Contrairement au programme consacré aux infrastructures, les crédits du programme Logement augmenteraient de 8,48 à 10,58 milliards de FCFA, soit une progression de 2,10 milliards. Cette hausse proviendrait principalement des investissements, dont l’enveloppe passerait de 6,88 à 9,48 milliards, représentant 2,60 milliards supplémentaires. Cette évolution montre que la réduction de la mission ne s’accompagne pas d’une diminution des moyens directement affectés à la politique du logement.

En revanche, le programme Urbanisation et amélioration du cadre de vie enregistrerait une légère contraction, de 12,82 à 12,64 milliards de FCFA. Ses crédits d’investissement diminueraient plus nettement, passant de 7,10 à 4,72 milliards. Le programme Pilotage et soutien à la politique de l’urbanisme et du logement serait également réduit de 4,41 à 2,08 milliards. Ces mouvements traduisent des arbitrages différents entre construction de logements, aménagement urbain et fonctionnement administratif, sans permettre à ce stade de mesurer le nombre de logements supplémentaires ou les opérations d’aménagement effectivement programmées.

Quels chantiers seront maintenus ou reportés en 2027 ?

La principale interrogation porte désormais sur la traduction opérationnelle de ces choix budgétaires. Les crédits d’investissement de l’ensemble de la mission diminueraient de 385,11 à 274,69 milliards de FCFA, soit une baisse de 110,42 milliards. Cette contraction représente l’essentiel de la réduction globale et pourrait avoir des répercussions sur la programmation des travaux, les commandes publiques et les perspectives d’activité des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Pour autant, une diminution des crédits annuels ne signifie pas automatiquement l’abandon d’un chantier. Elle peut également résulter de l’achèvement de certaines opérations, d’un changement de calendrier ou d’une modification des modalités de financement. Le PLF 2027 ne permet pas, à travers ces seuls tableaux, de départager ces différentes hypothèses. Il appartiendra donc au gouvernement de préciser les projets concernés, les montants restant à engager et les échéances prévues. Car au-delà des 112 milliards de FCFA retranchés, l’enjeu sera de savoir quelles infrastructures le Gabon pourra effectivement livrer en 2027 et dans quels délais.