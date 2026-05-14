Kigali : Oligui Nguema fait de la diaspora un pilier de sa diplomatie

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En marge de l’Africa CEO Forum 2026 prévu les 14 et 15 mai à Kigali, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a consacré sa journée du 13 mai à une rencontre avec la diaspora gabonaise du Rwanda. Face à plusieurs centaines d’étudiants, d’entrepreneurs et de cadres gabonais, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de repositionner la diaspora comme un levier stratégique du développement national et un acteur central de la nouvelle diplomatie gabonaise.

À Kigali, avant les sommets économiques et les rencontres de haut niveau avec les décideurs africains, Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi une autre priorité : aller à la rencontre des Gabonais établis à l’étranger. Une démarche qui s’inscrit désormais dans une méthode diplomatique assumée par la présidence.

Après Addis-Abeba en février, Dakar en avril puis Libreville début mai, Kigali constitue la quatrième étape d’une séquence politique où la diaspora apparaît progressivement comme le nouveau fil conducteur de la diplomatie présidentielle gabonaise.

Dans la capitale rwandaise, plusieurs centaines de Gabonais ont répondu à l’invitation du chef de l’État aux côtés du Haut-Commissaire du Gabon au Rwanda, le Dr Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme. Étudiants, jeunes entrepreneurs et cadres expatriés ont échangé avec le président autour des enjeux de formation, d’investissement et de participation au développement national.

Une diaspora repositionnée comme partenaire du Gabon

Au cœur du discours présidentiel, un message revient avec insistance : la diaspora ne doit plus être perçue comme une communauté périphérique mais comme une composante stratégique du projet national.

« La jeunesse formée à l’étranger porte une responsabilité particulière : revenir bâtir le Gabon », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema devant les étudiants gabonais installés au Rwanda.

Dans ce pays d’Afrique de l’Est où la communauté gabonaise est estimée à près de 1 500 personnes, majoritairement des étudiants présents depuis 2018, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de transformer les expériences acquises à l’étranger en compétences utiles pour la reconstruction du pays. « Tirez pleinement parti de votre expérience académique et humaine au Rwanda. Mais souvenez-vous : le Gabon vous attend », a-t-il lancé.

Cette approche s’inscrit dans la logique du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026–2030 qui fait du capital humain et du retour des compétences un axe majeur de transformation économique.

Kigali, laboratoire d’une coopération renforcée

La rencontre aura également permis de mettre en avant les premiers résultats du Haut-Commissariat du Gabon au Rwanda ouvert le 15 novembre 2025. Selon les autorités, cette représentation diplomatique a déjà engagé plusieurs actions structurantes : organisation du fichier consulaire, tournées universitaires, régularisation administrative facilitée et préparation de la création d’un futur Conseil des Gabonais du Rwanda. « L’ouverture du Haut-Commissariat à Kigali concrétise la volonté des deux nations de renforcer leurs liens », a souligné le Haut-Commissaire Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme.

Au-delà de la dimension diplomatique, les échanges ont également porté sur plusieurs axes de coopération économique identifiés comme prioritaires entre le Gabon et le Rwanda : aviculture, tourisme, logement, digitalisation et coopération institutionnelle.

L’annonce du futur jumelage entre Libreville et Kigali ainsi que la création d’une Commission mixte Gabon–Rwanda traduisent la volonté des deux pays de donner un cadre plus structuré à leurs relations bilatérales.

Une diplomatie de proximité avant l’Africa CEO Forum

Cette rencontre intervient à quelques heures de l’ouverture de la 13ᵉ édition de l’Africa CEO Forum qui réunira à Kigali plus de 2 000 décideurs issus de plus de 75 pays autour du thème : « L’impératif d’échelle : pourquoi l’Afrique doit embrasser la copropriété partagée ».

Le président gabonais doit notamment y prendre la parole aux côtés de plusieurs chefs d’État africains dont Paul Kagame et Bola Ahmed Tinubu.

Mais avant cette séquence économique continentale, le choix de consacrer du temps à la diaspora apparaît comme un signal politique fort. La présidence entend désormais faire de ces rencontres un marqueur récurrent de l’action extérieure du Gabon.

À travers Kigali, le pouvoir gabonais tente ainsi de consolider une nouvelle doctrine : là où le Gabon se déplace, il va d’abord à la rencontre des siens.

Reste désormais à savoir si cette diplomatie de proximité débouchera, au-delà des discours et des symboles, sur un véritable retour des compétences, des investissements et des talents gabonais installés à l’étranger.