Journées Découvertes de la Comilog : la jeunesse au cœur de la mine du futur

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Les 12 et 13 mai 2026, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a ouvert les portes de ses installations à Moanda pour la quatrième édition consécutive de ses « Journées Découvertes ». Cet événement majeur réaffirme l’engagement de l’entreprise, filiale du groupe Eramet, à accompagner la jeunesse dans son orientation professionnelle tout en répondant aux enjeux d’adéquation entre formation et emploi.

Pendant deux jours, 120 participants, lycéens et étudiants, ont plongé au cœur des réalités d’une industrie minière moderne et durable. Le parcours, conçu pour être exhaustif, a permis aux futurs cadres de découvrir l’ensemble de la chaîne de valeur du manganèse.

Le programme a débuté par une session d’induction sécurité obligatoire, la sécurité étant la priorité absolue du groupe. Les jeunes ont ensuite exploré des sites névralgiques notamment le site d’extraction en viisitant les plateaux miniers de Bangombé et d’Okouma. Ils ont également pu s’imprégner des activités au sein du Complexe Industriel de Moanda (CIM) et au Complexe Métallurgique de Moanda (CMM), avant de découvrir le laboratoire, du PC Gare, de la Traction et du centre de gestion intégrée « Moulebé ».

Inclusion et parité : des valeurs fortes

Cette édition 2026 a mis l’accent sur l’équité. Grâce à un système de rotation, trois établissements locaux ont été sélectionnés : les lycées Léonard Mabicka, Henri Sylvoz et « Les Lauriers », ainsi que l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM).

Photo de famille lors de la Journées Découvertes de la Comilog © D.R.

La Comilog a également maintenu une parité parfaite avec 60 filles et 60 garçons, illustrant sa volonté de promouvoir la mixité dans les métiers techniques et de l’ingénierie. « Nous tenons à démontrer à la jeunesse la diversité des métiers dont regorge une industrie minière », a souligné l’entreprise.

Susciter des vocations

L’impact sur les élèves est concret. Pour une élève de seconde, la rencontre avec les ingénieurs a été révélatrice : « J’ai particulièrement été saisie par le métier de chimiste », a-t-il indiqué. Un élève de terminale confirme que cette visite lui a permis d’obtenir « une vision claire » pour son avenir après le baccalauréat.

À travers cette initiative, la Comilog donne corps à sa vision « Le nouveau visage de la mine », un secteur connecté et durable tourné vers l’avenir du Gabon.