Euro-obligations : en 2025, les titres du Gabon émis à des taux élevés jamais observés en Cemac

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La Banque mondiale a publié en avril 2026 son rapport consacré aux perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne. L’institution y dresse un état des lieux des économies africaines, en mettant l’accent sur les dynamiques macroéconomiques, les défis structurels et les réponses de politiques publiques attendues pour soutenir la croissance. Selon ce document, la région a enregistré une progression économique de 4,5 % en 2025, soit son rythme de croissance le plus élevé depuis une décennie. Cette embellie reste toutefois fragile dans un contexte international marqué par la persistance des tensions géopolitiques, la volatilité des marchés financiers et le durcissement des conditions de financement.

L’institution de Bretton Woods pointe également les fragilités internes de plusieurs économies africaines, notamment en matière de gouvernance budgétaire et de gestion de la dette publique. Le Gabon figure parmi les pays les plus exposés à cette dégradation des équilibres financiers. D’après les données publiées par la Banque mondiale, la dette des administrations publiques gabonaises a atteint environ 81,9 % du PIB, contribuant à creuser le déficit budgétaire à 4,6 % en 2025, contre 3,3 % un an auparavant. Cette détérioration progressive des finances publiques intervient dans un environnement où les investisseurs internationaux deviennent de plus en plus prudents vis-à-vis des économies fortement endettées. Résultat, les conditions d’accès aux financements extérieurs se durcissent, avec des coûts d’emprunt plus élevés et des maturités de remboursement plus courtes.

Des taux d’emprunt records qui inquiètent les marchés

La Banque mondiale souligne que le coût des emprunts privés en Afrique subsaharienne n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie. Le taux d’intérêt moyen appliqué aux nouveaux engagements est ainsi passé de 4,7 % en 2014 à 6,8 % en 2024, tandis que la durée moyenne des échéances a diminué de neuf ans à seulement 7,2 ans. Pour l’institution, cette évolution traduit une réévaluation structurelle du risque africain par les marchés financiers internationaux, notamment après les épisodes de défaut observés entre 2020 et 2023. Dans ce contexte, les investisseurs exigent désormais des primes de risque plus importantes pour financer les Etats jugés vulnérables.

Malgré ce climat tendu, la participation de l’Afrique subsaharienne aux marchés obligataires internationaux en 2025 a atteint son niveau le plus élevé depuis sept ans, note la Banque mondiale. Toutefois, les rendements observés sur ces émissions révèlent une profonde fracture entre les pays ayant engagé des politiques de discipline budgétaire et ceux dont les déséquilibres financiers continuent de s’accentuer. Le Gabon apparaît ainsi parmi les Etats les plus exposés aux conditions de financement dites « de détresse ». En 2025, Libreville a émis des euro-obligations à un taux de rendement de 12,7 %, tandis que le Congo-Brazzaville a atteint 13,33 %, des niveaux que la Banque mondiale qualifie de « plus élevés jamais observés dans la région ». Ces taux traduisent la méfiance des investisseurs face à la soutenabilité de la dette de ces pays. A l’inverse, des économies comme l’Angola ont réussi à rassurer les marchés en empruntant à 6,14 %, grâce à des efforts de consolidation budgétaire et de diversification économique.