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Gabon : le gouvernement s’attaque aux situations administratives du secteur santé

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 18 mai 2026 à 14h27min
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Les responsables ministériels au terme de la cérémonie de lancement des travaux © D.R.
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Le gouvernement a lancé les travaux de la commission tripartite chargée d’examiner les situations administratives des agents du secteur de la santé. Cette rencontre réunit le ministère de la Santé, le ministère de la Fonction publique ainsi que le ministère de l’Économie autour d’un objectif commun, celui d’accélérer la régularisation des nombreux dossiers en attente. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre des Affaires sociales assurant l’intérim du ministre de la Santé, Dr Armande Longo épouse Moulengui, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires sociaux.

Dans son intervention, le ministre par intérim de la Santé a insisté sur la nécessité de trouver des solutions durables aux difficultés administratives qui fragilisent depuis plusieurs années les personnels de santé. Intégrations non finalisées, reclassements en attente, avancements non pris en compte, rappels de solde ou encore titularisations bloquées figurent parmi les principaux dossiers examinés durant ces travaux prévus sur cinq jours. Selon les autorités, ces irrégularités affectent non seulement les carrières des agents concernés, mais également le fonctionnement global du système sanitaire national.

Une réforme prioritaire 

Le gouvernement estime que l’amélioration des conditions administratives des personnels de santé constitue un levier pour renforcer l’efficacité du système hospitalier. Dr Armande Longo épouse Moulengui a rappelé qu’« il ne peut y avoir de système de santé performant sans ressources humaines motivées, sécurisées et reconnues dans leurs droits ». Les autorités souhaitent ainsi harmoniser les données administratives, renforcer la coordination entre les différents ministères et mettre en place des mécanismes capables de prévenir de nouvelles irrégularités dans la gestion des carrières publiques.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’administration impulsée par le président de la République. Le gouvernement entend promouvoir davantage de transparence, la bonne gouvernance et une meilleure valorisation du capital humain. À l’issue de cette commission qui s’étendra sur cinq jours, plusieurs recommandations concrètes sont attendues afin d’améliorer durablement la gestion des ressources humaines du secteur de la santé.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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