INPTIC : début effectif du paiement des vacations 2023-2024

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C’est un soulagement largement partagé par le corps enseignant de l’Institut national de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication (INPTIC). Dans un communiqué publié le 4 juin 2026, la Direction générale de l’établissement a annoncé le démarrage effectif du paiement des vacations relatives à l’année académique 2023-2024. Cette avancée met fin à une longue période d’attente marquée par de nombreuses inquiétudes parmi les bénéficiaires. Dès le lendemain de la publication de la note officielle signée par le secrétaire général, les premiers virements ont commencé à être enregistrés, matérialisant ainsi un engagement longtemps attendu.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du processus d’apurement des arriérés financiers engagé par l’administration de l’INPTIC depuis mars 2026. Selon les informations communiquées par la direction, l’ensemble des arriérés de salaires, notamment ceux dus aux agents contractuels, a déjà été entièrement réglé. Le lancement du paiement des vacations constitue donc une nouvelle étape dans les efforts de redressement financier entrepris par l’établissement.

Soulagement après plusieurs années d’attente

Pour les enseignants, cette régularisation représente bien plus qu’un simple versement financier. Elle marque l’aboutissement de plusieurs années de patience et de démarches entreprises pour obtenir le règlement de prestations déjà effectuées. L’effectivité des paiements, constatée dès les premières heures suivant l’autorisation officielle, a été accueillie avec satisfaction par de nombreux vacataires qui y voient une reconnaissance légitime de leur contribution à la formation des étudiants et au bon fonctionnement de l’institution.

Cette opération contribue également à restaurer un climat de confiance au sein de l’INPTIC. Elle témoigne de la volonté des autorités administratives de répondre aux préoccupations du personnel et de renforcer la stabilité sociale de l’établissement. Institution de référence dans les domaines des technologies de l’information, de la communication et du numérique au Gabon, l’INPTIC franchit une étape dans son processus de normalisation de ses relations avec l’ensemble du personnel.