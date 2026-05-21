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Nyanga : Le grand retour de Ibengunu O Dimbu pour une 4e édition pleine de promesses

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 6h47min
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Le coup d’envoi est officiellement donné. Réunis à la chambre de commerce de Libreville le jeudi 21 mai dernier, les membres du comité d’organisation ont dévoilé les contours de la 4e édition de Ibengunu o Dimbu. Littéralement synonyme de « Retrouvailles au village » en langue locale, cet événement citoyen, apolitique et à but non lucratif s’est imposé comme le rendez-vous incontournable de la province de la Nyanga, célébrant à la fois le vivre-ensemble, le sport et la richesse des traditions nynoises.

Portées par le Collectif des Cadres de la Nyanga et soutenues par le secteur privé, les trois premières éditions avaient déjà mobilisé des milliers de passionnés. Fort de ce succès, le comité voit cette année plus grand.  Ibengunu o Dimbu ne se limite pas à une simple compétition athlétique ; il se veut un vecteur de cohésion sociale et un tremplin éducatif pour détecter les talents de demain.

Parallèlement aux terrains de jeux, l’événement fera la part belle à l’identité locale grâce au Festival culturel des peuples du Sud. Des ateliers linguistiques vivants permettront également la transmission des langues locales (pounou, loumbou, vily) ainsi que de l’anglais, unissant ainsi jeunesse, sport et savoir intellectuel.

Une ferveur qui va faire vibrer les six départements

Du 1er au 22 août 2026, l’ensemble de la province résonnera au rythme des tournois de football, basketball, volleyball et d’athlétisme. De la Basse-Banio à Mongo-Moulengui-Binza, en passant par la Haute-Banio, la Doutsila, la Douigny et la Mougoutsi, aucun territoire ne sera oublié.

Pour cette cuvée 2026, les organisateurs ont introduit des innovations majeures. La plus notable reste l’ouverture affirmée au sport féminin, matérialisée par des mini-tournois dédiés et l’aménagement de nouveaux plateaux sportifs. De plus, un volet technique verra le jour avec des formations pour jeunes arbitres et entraîneurs, orchestrées avec la FEGAFOOT. Enfin, pour libérer l’espace à la Coupe de la Libération, le calendrier a été condensé pour s’achever le 22 août.

Soutenu par des partenaires de poids tels que Direct Service, la mairie de Tchibanga ou les directions provinciales des Sports et de l’Éducation, le comité lance un appel vibrant à la mobilisation. Les inscriptions sont ouvertes. Athlètes, mécènes et bénévoles sont attendus en nombre pour consolider l’unité de la Nyanga à travers cette grande célébration du terroir.

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