Gabon : Ouverture des candidatures à la carte de presse du 19 au 23 octobre

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Le ministère de la Communication et des Médias a fixé la période de dépôt des dossiers pour l’obtention de la carte professionnelle des acteurs de la communication et du cinéma du 19 au 23 octobre 2026. L’annonce a été faite dans un communiqué daté du vendredi 16 octobre, lu au journal de 20 heures de Gabon Première par le directeur général de la Communication, Alexis Koumba.

Les dossiers sont à déposer au bureau 106 de la Direction générale de la communication, au sein du ministère. Cette démarche s’inscrit en prélude à la session de la Commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma, prévue le 26 octobre 2026.

Pièces à fournir et conditions d’éligibilité

Pour être recevables, les candidatures doivent comprendre entre autres une demande manuscrite adressée au ministre; une copie légalisée de l’acte de naissance; deux photos d’identité récentes; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois et une copie certifiée conforme d’un diplôme délivré par une école supérieure de journalisme ou un diplôme équivalent agréé par l’État.

Les postulants doivent également justifier d’au moins cinq années de pratique continue dans un organe de presse (écrite, en ligne ou audiovisuelle) ou au sein d’une structure cinématographique.

Les candidats disposent ainsi de cinq jours pour constituer et déposer leur dossier. Pour toute information complémentaire, ils sont invités à se rapprocher de la Direction générale de la communication.

Par Heldy Oyono, journaliste stagiaire