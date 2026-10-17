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AFG Bank Gabon : indisponibilité temporaire du porte-monnaie mobile

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La Direction Générale de AFG Bank Gabon porte à la connaissance de son aimable clientèle que le service de porte-monnaie mobile est temporairement indisponible depuis le samedi 17 octobre 2026 à 16h00, et ce, jusqu’au mardi 20 octobre 2026 à 13h00.

Durant cette période, les opérations habituellement accessibles depuis votre porte-monnaie mobile ne pourront pas être effectuées.

Pour tout besoin d’assistance, nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence AFG Bank Gabon la plus proche ou à contacter notre Centre de Relations Clients aux numéros 011 76 26 13 / 011 77 77 74, ou en composant le 83 83.

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Nous vous remercions pour votre compréhension, votre confiance et votre collaboration.

AFG Bank Gabon, une banque connectée à vos besoins, partout et pour tous.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

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