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Belgique : perquisitions effectuées chez des proches du président Félix Tshisekedi

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 17 octobre 2026 à 16h16min
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Le président de RDC Félix Tshisekedi © D.R.
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La justice belge a mené, mercredi 14 octobre plusieurs perquisitions à Bruxelles et dans des communes des Brabants flamand et wallon, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment visant des personnes proches du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le parquet fédéral a confirmé les opérations, sans révéler l’identité des personnes concernées ni détailler les éléments saisis.

Selon la presse belge, l’affaire fait suite à une plainte déposée en juillet 2025 par des organisations non gouvernementales liées à la province minière du Katanga. Selon les avocats des plaignants, Bernard Maingain, en Belgique, et Hervé Diakese, établi en France, le dossier porte sur des soupçons de détournement de revenus miniers et de blanchiment de fonds qui auraient dû bénéficier aux communautés locales et à l’État congolais. Ces accusations restent à établir par la justice.

Une enquête aux ramifications minières

D’après les médias belges et français, dont Le Soir, RFI et TV5MONDE, la plainte évoque également des soupçons de corruption et d’appropriation illégale de ressources dans le sud-est de la RDC. Plusieurs personnes citées seraient de nationalité belge, un élément qui expliquerait le recours aux autorités judiciaires belges. Les plaignants affirment que les fonds présumés auraient permis à certains mis en cause de financer un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés.

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Les autorités judiciaires belges n’ont toutefois pas confirmé publiquement que les perquisitions visaient des membres précis de la famille présidentielle. Selon TV5MONDE, une résidence à Uccle, associée à l’entourage du couple présidentiel dans des articles antérieurs, figure parmi les lieux évoqués par la presse. Félix Tshisekedi n’est pas présenté comme directement visé par ces opérations. La présidence congolaise n’a pas commenté l’affaire. L’instruction se poursuit dans cette procédure sous le secret judiciaire ; aucune culpabilité n’a été établie à ce stade, et les personnes concernées bénéficient de la présomption d’innocence.

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