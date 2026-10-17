PLFI 2027 : les besoins en financement évalués à 909 milliards de Fcfa

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Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit un budget de l’État équilibré en recettes et en dépenses à 6 223,1 milliards de FCFA, contre 5 495,2 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative de 2026, soit une hausse de 727,9 milliards de FCFA. Derrière cette progression de 13,2 %, les agrégats budgétaires mettent en évidence un besoin de financement de 909 milliards de FCFA, correspondant à l’écart entre les recettes de l’État, évaluées à 3 291,7 milliards de FCFA, et les dépenses budgétaires, estimées à 4 200,7 milliards de FCFA. Cet écart souligne l’insuffisance des recettes présentées pour couvrir l’ensemble des dépenses budgétaires et la nécessité de mobiliser des ressources complémentaires pour assurer l’exécution du budget.

Les recettes de l’État reposent notamment sur 1 013,2 milliards de FCFA de recettes pétrolières, 1 761,2 milliards de FCFA de recettes hors pétrole, 33,6 milliards de FCFA de dons et fonds de concours, ainsi que 483,8 milliards de FCFA de recettes affectées. Leur progression reste limitée à 48,3 milliards de FCFA par rapport à la prévision rectifiée de 2026. En parallèle, les dépenses budgétaires augmentent de 41,6 milliards de FCFA, pour atteindre 4 200,7 milliards de FCFA. Cette évolution intervient dans un contexte marqué par la hausse des charges financières de la dette, qui passent de 487,6 à 667,3 milliards de FCFA. Cette augmentation de 179,7 milliards de FCFA accentue la pression sur les finances publiques et réduit les marges de manœuvre de l’État.

Un équilibre fortement tributaire des financements

Pour couvrir ses besoins, l’État prévoit de mobiliser 2 931,4 milliards de FCFA en ressources de trésorerie et de financement, contre 2 251,8 milliards de FCFA en 2026, soit une augmentation de 679,6 milliards de FCFA. Ces ressources comprennent 600 milliards de FCFA d’appuis budgétaires, 287,3 milliards de FCFA de prêts-projets, 300 milliards de FCFA de dette bancaire, 600 milliards de FCFA à lever sur les marchés financiers intérieur et sous-régional, ainsi que 1 144,1 milliards de FCFA sur le marché financier international. Cette stratégie place la mobilisation des financements au cœur de l’équilibre budgétaire. Elle expose toutefois l’exécution du budget aux conditions d’accès aux marchés, au coût de l’endettement et à la disponibilité effective des ressources attendues.

Par ailleurs, les dépenses d’investissement sont projetées à 1 058,4 milliards de FCFA, contre 1 169,1 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative de 2026, soit une baisse de 110,7 milliards de FCFA. Cette contraction pourrait limiter les marges consacrées aux infrastructures et aux projets de développement, alors que la maîtrise des dépenses demeure un enjeu central. Si le budget affiche un équilibre global prévisionnel de 6 223,1 milliards de FCFA, les données disponibles révèlent donc une dépendance importante aux financements complémentaires. Il convient néanmoins de distinguer l’écart de 909 milliards de FCFA entre recettes et dépenses budgétaires du déficit officiel, dont la détermination nécessite de vérifier le périmètre comptable des agrégats. La consolidation des finances publiques dépendra notamment du renforcement des recettes intérieures, de la maîtrise des charges de la dette et de la mobilisation effective des ressources annoncées.