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Akeminidjogoni : les véhicules de plus de 4 tonnes interdits sur les nouvelles voies 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 octobre 2026 à 10h16min
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​La circulation automobile au centre-ville de Libreville et dans ses environs immédiats bénéficie d’une bouffée d’oxygène attendue par les usagers de la route. Dans un communiqué officiel largement diffusé, les Forces de Police nationale ont annoncé l’ouverture effective à la circulation des voies nouvellement aménagées au quartier Akeminidjogoni, situé dans le troisième arrondissement de la capitale. Cette initiative stratégique d’envergure vise à désengorger les axes routiers principaux, à moderniser le réseau urbain et à améliorer significativement le quotidien des automobilistes face aux embouteillages récurrents.

Cependant, cette réouverture s’accompagne de dispositions sécuritaires et techniques particulièrement rigoureuses. Les chantiers d’aménagement routier étant toujours en cours de finition dans divers secteurs, l’accès à ces nouvelles infrastructures est strictement encadré par les autorités. Par mesure de précaution visant à préserver l’intégrité du bitume, les véhicules de plus de 4 tonnes se voient provisoirement interdits sur ces tronçons. Seuls les véhicules légers et les automobiles de petits tonnages sont autorisés à y circuler pour l’instant.

Une évaluation technique décisive pour les poids lourds

L’avenir de la circulation des gros porteurs dans ce secteur névralgique demeure suspendu à des expertises approfondies. Les conditions d’accès définitives pour ces véhicules de gros tonnages seront précisées ultérieurement, à l’issue d’une évaluation technique rigoureuse menée conjointement par les services compétents du ministère des Travaux publics et l’entreprise adjudicataire du projet. Cette démarche permettra de valider scientifiquement la résistance des structures routières avant d’envisager l’ouverture de la voie à l’ensemble du parc lourd.

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Face à ces nouvelles dispositions, les Forces de Police nationale invitent solennellement l’ensemble des usagers de la voie publique au strict respect des consignes de sécurité et à faire preuve d’un civisme exemplaire. Le respect scrupuleux de la signalisation en place et des directives des agents postés sur les lieux est indispensable pour assurer la fluidité du trafic, éviter les accidents et pérenniser ces importants investissements publics réalisés pour le bien-être de tous.

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