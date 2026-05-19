Gabon : la province de l’Ogooué-Lolo dotée d’une base d’atténuation du conflit Homme-Faune

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Ce lundi 18 mai 2026 Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat, chargé du CHF, a officiellement inauguré la nouvelle base provinciale d’atténuation à Koulamoutou. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un séjour de 48 heures dans la province de l’Ogooué-Lolo , visant à installer un dispositif permanent au plus près des communautés rurales durement touchées par les ravages des éléphants.

Au cours de cet évènement, le membre du gouvernement a exprimé avec émotion la pleine conscience du gouvernement face à la détresse des agriculteurs locaux, qui voient régulièrement «le labeur de toute une saison réduit à néant, en une seule nuit ». Face à ce fléau, la création de ce centre opérationnel incarne une volonté de restaurer la dignité des populations en leur offrant une assistance immédiate et de proximité.

Financée par l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI) au Gabon, cette base est la deuxième du genre à voir le jour. Son déploiement technique s’appuie sur l’expertise d’organisations reconnues telles que la Wildlife Conservation Society (WCS) et Space for Giants. L’objectif principal est d’intensifier l’installation des clôtures électriques mobiles sur l’ensemble du territoire national.

Durant son séjour, le ministre s’est d’ailleurs rendu dans les villages de Litseghe, Ndjokonamoye, Mana-Mana et Matsatsa afin de sensibiliser les agriculteurs à la maintenance de ces équipements protecteurs.

Concilier biodiversité et développement durable

Pour Zita Kassa Wilks, Représentante de CAFI au Gabon, la cohabitation pacifique entre l’homme et la faune sauvage est un pilier fondamental du développement durable du pays. « Protéger l’éléphant, c’est préserver le véritable « jardinier » de nos forêts », a-t-elle rappelé, tout en insistant sur le fait que la préservation de la biodiversité doit impérativement bénéficier aux communautés locales et devenir un moteur de croissance pour améliorer leur quotidien.

Un réseau national en pleine expansion

Grâce à cette infrastructure moderne, le Gabon s’appuie désormais sur un réseau de 8 bases opérationnelles. Ces structures ont la particularité de mutualiser les compétences en abritant sous un même toit les chefs de brigades des Eaux et Forêts et les unités techniques de Space for Giants. Ensemble, ils assurent la centralisation des plaintes, le déploiement et la maintenance des barrières.

Ce maillage territorial est appelé à se renforcer très prochainement avec l’ouverture programmée d’une nouvelle base dans la province du Moyen-Ogooué , confirmant la détermination de l’État à éteindre durablement ce conflit socio-environnemental.