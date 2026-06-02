Affaire Martinez Zogo : Justin Danwe et Amougou Belinga mis à nu par une vidéo ?

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Le procès fleuve consécutif à l’assassinat du journaliste d’investigation Martinez Zogo s’est poursuivi le 1er juin 2026 à Yaoundé. Devant le tribunal militaire de ladite commune, l’audience de jugement consacrée aux débats au fond entamés en septembre 2025 a été particulièrement marquée par la production d’éléments de preuve d’une rare violence. L’expertise technologique des supports numériques saisis a permis de faire tomber des masques.

Le rapport d’expertise informatique, soutenu à la barre par le Professeur Georges Bell Bitjocka, a mis en évidence des données compromettantes extraites des téléphones portables des prévenus. Pièce maîtresse de ce réquisitoire technologique une séquence vidéo de la commission des faits de torture, retrouvée sur le compte cloud de l’un des coaccusés, Godje Oumarou. Les images de la victime captive et ensanglantée ont plongé l’audience dans la sidération. Preuve matérielle, s’il en fallait encore, des tortures que notre confrère journaliste aurait subi.

L’heure de vérité a-t-elle sonné pour la mémoire de Martinez Zogo ?

Pour les parties civiles, ces éléments numériques susmentionnés constituent des indices graves et concordants. D’ailleurs, les relevés de télécommunications du 17 janvier 2023 révèlent des instructions explicites imputées au lieutenant-colonel Justin Danwe, alors directeur des opérations de la DGRE. Ce dernier aurait ordonné à son présumé commando de « prendre les images » de la victime. Cette traçabilité technique corrobore la thèse d’une coordination hiérarchique de l’opération.

Par ailleurs, l’examen des terminaux de l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, suspecté d’être le principal commanditaire, pourrait sceller son implication dans le complot criminel. Et ce, d’autant plus qu’il se susurre que Justin Danwe serait un envoyé du puissant baron des affaires au Cameroun. Pour mémoire, l’action publique fait suite à la découverte, le 22 janvier 2023, du corps supplicié d’Arsène Salomon Mbani Zogo, alias Martinez Zogo, animateur vedette de la radio *Amplitude FM.

Âgé de 51 ans, l’homme des médias était connu car ses chroniques dénonçaient les détournements de fonds publics. À l’issue de l’information judiciaire clôturée par le juge d’instruction, 17 accusés avaient été renvoyés devant la juridiction répressive militaire. Si la défense de Léopold Maxime Eko Eko plaide l’absence de lien de causalité, le sort judiciaire de Justin Danwe et d’Amougou Belinga semble désormais tributaire de la force probante de cette expertise numérique. Des révélations supplémentaires sont attendues. Nous y reviendrons !