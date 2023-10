Gabon : Oligui confie un chèque de 7 milliards et 344 véhicules à Ndong Sima

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le président de la transition, le Général Brice Oligui Nguema a procédé à la remise le 06 octobre 2023 d’un chèque d’un montant de 7 milliards de FCFA et 344 véhicules au premier ministre, Raymond Ndong Sima. Une cérémonie qui a traduit la volonté du dirigeant de la transition au Gabon de procéder à une gestion transparente des biens de l’État.

En effet, l’ensemble A la suite du coup d’Etat perpétré par les Forces de défense et de sécurité, une enquête a été ouverte. A ce jour, 7 milliards ont été réquisitionnés. Cette somme et les véhicules mal acquis saisis ça et là ont été confiés au premier ministre par le président de transition. Une mission de gestion qui s’inscrit dans la lutte contre la corruption.

Si jusque-là les fonds issus de la saisie effectuée chez Ian Ngoulou et Noureddine Bongo étaient gardés en lieu sûr, ils sont désormais entre les mains de Raymond Ndong Sima. En effet, le 6 octobre dernier le général Oligui a confié à son premier ministre la gestion d’un chèque et des clés de voiture. Il s’agit d’exactement 7 200 000 050 Francs et 344 clés de voiture.

L’étape suivante est donc la redistribution de ces biens. Selon le communiqué de presse du 6 octobre 2023, les biens réquisitionnés à ce jour seront répartis au sein de l’administration civile et des forces de défense et de sécurité. Une donation qui permettra de renforcer leurs capacités opérationnelles.

Le Gén. Oligui Nguema vent débout contre la corruption

Le président de la transition a mis un point d’honneur sur la lutte contre la corruption. En effet, en marge de la remise de ces biens il a réaffirmé son engagement à combattre ce phénomène qui a gangrené l’administration sous l’ancien régime. Je reste déterminé à lutter contre la corruption, à restaurer l’intégrité et la transparence dans la gestion des finances publiques. a-t-il indiqué sur Twitter.

Notons que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a remis sur pied la Task-force sur la dette intérieure et extérieure. Une action qui selon lui concourra à redonner au Gabon sa dignité. D’ailleurs son porte-parole l’a rappelé, Max Olivier Obame Ndong : « C’est à ce moment qu’intervient la Task-Force : amener ces chefs d’entreprises à respecter notre pays, le Gabon. La récréation au niveau des marchés publics est bel et bien terminée ».

Iris OBANGA, journaliste stagiaire