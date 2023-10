Gabon : Mike Jocktane et Therence Gnembou libérés à titre provisoire !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Interpellés le mardi 5 septembre 2023 au poste de gendarmerie de Medzeng à Oyem, l’évêque Mike Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona auraient été remis en liberté ce vendredi 13 octobre 2023. Une réponse à la sortie de leurs conseils qui appelaient à cette éventualité.

C’est une décision forte que viennent de prendre les autorités de la transition militaire menée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Selon une source proche du dossier, les opposants et anciens candidats à l’élection présidentielle d’août 2023, Mike Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona ont été remis en liberté.

Une libération logique !

À l’heure où les présumés criminels financiers sont placés en résidence surveillée, il était dissonant que les autorités judiciaires mettent davantage de rigueur sur les cas de deux hommes publics à qui il ne serait reproché que le transport de lettres au vice-président de la Guinée-équatoriale.

D’ailleurs, au cours de leur récent point de presse, les avocats des deux mis en cause s’étonnaient du vide dans leurs dossiers. Pour ces derniers, aucun des chefs d’accusation brandis ne justifient une privation de liberté dans un État de droit. Autant dire que leur voix n’est pas passée dans les oreilles de sourds.

Libres mais juste à titre provisoire !

S’il est permis de se réjouir de cette décision du Parquet d’Oyem sur les cas Mike Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona, il est judicieux de préciser que la liberté provisoire est une liberté sous conditions accordée à l’inculpé, en attendant son jugement.

Ladite mesure est prise par ordonnance. Il s’agit d’une pièce judiciaire émanant soit de l’officier du ministère public, soit d’un juge statuant en matière de contrôle de la détention, soit d’un collège de juges statuant sur le fond. Nous y reviendrons !