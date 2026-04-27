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Gabon : Maurel & Prom table sur 85 milliards d’investissements en 2026

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 11h32min
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Des agents de Maurel & Prom © D.R.
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Porté par une conjoncture pétrolière favorable, le groupe Maurel & Prom affiche des performances solides au Gabon au premier trimestre 2026. Selon des informations publiées par le site Direct Infos, l’entreprise prévoit d’y investir près de 85 milliards de FCFA sur l’ensemble de l’année. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte marqué par une hausse significative des prix du brut et une montée en puissance des capacités de production locales.

Selon le confrère, la production sur le permis d’Ezanga, dont Maurel & Prom détient 80 %, a atteint 14 456 barils par jour en part Groupe au premier trimestre 2026. Ce niveau représente une progression de 14 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse s’explique notamment par l’efficacité des campagnes de forage de développement menées récemment, qui ont permis d’optimiser les rendements des installations existantes et de renforcer la capacité d’extraction.

Des performances financières portées par la hausse des prix du brut

Sur le plan financier, le groupe enregistre des résultats en nette progression. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 163 millions de dollars, soit environ 90,6 milliards de FCFA sur les trois premiers mois de l’année. Cette hausse spectaculaire de 85 % par rapport au trimestre précédent repose en grande partie sur l’envolée des prix du pétrole, avec un prix moyen de vente de 90,8 dollars le baril contre 64,3 dollars précédemment, soit une augmentation de 41 %.

Par ailleurs, les activités gazières contribuent également à cette dynamique. Le succès du forage du puits Mouletsi-2 sur le site d’Etekamba, achevé fin février 2026, révèle un potentiel de production estimé à 25 millions de pieds cubes par jour. Dans ce contexte favorable, le Gabon s’impose comme la priorité stratégique du groupe, avec un programme d’investissements ambitieux réparti entre développement et exploration pour soutenir durablement la croissance.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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