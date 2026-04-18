Gabon : L’UIL-BJ célèbre sa première cuvée de Doctorants

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Ce samedi 18 avril 2026 restera gravé dans les annales de l’enseignement supérieur gabonais. L’Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL-BJ), située au Pk23, dans la commune de Ntoum, a procédé à la remise solennelle de parchemins à 96 lauréats. Cette cérémonie, empreinte d’émotion et de prestige, marque un tournant historique pour l’institution avec la sortie de sa toute première promotion de docteurs formés en son sein.

Baptisée « Promotion Alexandre Barro Chambrier », cette cuvée 2024-2025 réunit une élite intellectuelle prête à intégrer le marché de l’emploi. Le tableau des diplômés témoigne de la diversité et de la rigueur des enseignements dispensés. En effet, la cuvée comprend entre autres 4 Docteurs en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; 45 diplômés de Master en Droit privé ; 25 diplômés de Master en Droit public et 21 diplômés de Master professionnel en Gestion et Économie appliquée.

Le parrain de la promotion, le vice -président de la République Hugues Alexandre Barro Chambrier, a souligné l’importance stratégique de ces diplômés pour l’essor de la nation : « Nous consacrons une génération appelée à accompagner l’avenir institutionnel, économique et administratif de notre pays », a-t-il déclaré avec force.

Un Gotha politico-administratif au Rendez-vous

A noter que l’événement a réuni un panel de personnalités de haut rang, notamment la présidente de l’UIL-BJ, Marie Madeleine Mborantsuo, ainsi que les ministres de l’Enseignement Supérieur, Charles Edgar Mombo, et de l’Éducation Nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq.

La présidente de l’UIL-BJ, Marie Madeleine Mborantsuo entouré des officiels © D.R.

Lors de son discours circonstanciel, le ministre de l’Enseignement Supérieur a tenu à saluer la symbiose entre étudiants et corps professoral, rappelant que la réussite est le fruit d’un investissement collectif. Moment fort de la journée, Marie Madeleine Mborantsuo a été élevée au grade de Commandeur dans l’Ordre National de l’Éducation Nationale, récompensant son engagement indéfectible pour l’instruction d’élite au Gabon.

L’UIL-BJ : un pilier de la formation supérieure

Depuis 2014, l’UIL-BJ s’impose comme un pôle d’excellence avec ses 29 filières réparties dans six écoles. Cette remise de diplômes réaffirme la vision de l’établissement : faire du Gabon un hub de recherche scientifique et de formation de haut niveau. Alors que ces nouveaux maîtres et docteurs s’apprêtent à relever les défis professionnels contemporains, l’université prouve une fois de plus que, chez elle, « le savoir n’a pas de frontière ».

Pour rappel, l’Université internationale de Libreville Berthe et Jean est un campus universitaire qui offre aux étudiants nationaux et internationaux 29 filières répartis dans six écoles dans les domaines scientifiques, professionnels et technologiques depuis 2014.