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Cybercriminalité : 150 jeunes formés par l’Aninf et Cybastion ! 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 9h21min
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Une vue des jeunes formés à la Cybercriminalité © D.R.
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La première vague de formations gratuites certifiant et compétences numériques et en cybersécurité a débuté lundi 13 avril à Libreville pour 150 jeunes. Une initiative portée par l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), en partenariat avec l’entreprise américaine Cybastion, dans le cadre d’une coopération présentée comme stratégique avec l’État gabonais.  

Selon l’agence gabonaise de presse (AGP), ce programme s’inscrit dans l’ambition affichée de renforcer les capacités nationales dans un domaine devenu central face à la montée des menaces numériques. Pour ce faire, Cybastion s’est engagé à former 1 000 Gabonais aux métiers du numérique à travers le programme DIGIEMPOWER, dont cette première vague constitue le point de départ. Structuré en trois niveaux, le programme débute par les fondamentaux du numérique avant d’évoluer vers les réseaux et la cybersécurité, puis vers des profils d’administrateur réseau et d’analyste SOC.

Une montée en compétences pensée sur la durée

Dans son propos circonstanciel, Alberto Wenceslas Mounguengui, Directeur général de l’ANINF , a invité les apprenants à faire preuve d’éthique dans l’usage des connaissances acquises. Tout en insistant sur la nécessité de mettre ces compétences au service de la sécurité numérique du pays, engagé dans un vaste processus de digitalisation. La directrice générale de Cybastion Gabon Antonia Akure-Davain épouse Oliviera, a appelé les bénéficiaires à l’assiduité et à l’engagement.

Elle a notamment rappelé que les 150 jeunes retenus ont été sélectionnés parmi plus de 6 000 candidatures, signe de l’intérêt suscité par cette opportunité de formation, indique le confrère.À terme, l’initiative vise à former 1 000 jeunes Gabonais aux métiers du numérique, dans un contexte où la cybersécurité s’impose comme un enjeu de souveraineté et de protection des infrastructures. Une ambition qui témoigne de la volonté des autorités de faire du capital humain un levier central du développement technologique et économique du pays

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 9h21min
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