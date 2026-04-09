Derniers articlesECONOMIE

Gabon : l’indice des valeurs des exportations en chute libre au 3e trimestre 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 19h58min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Indice des valeurs des exportations © Image générée par intelligence artificielle
Ecouter l'article

Au troisième trimestre 2025, l’indice global des valeurs des exportations a enregistré une forte baisse, traduisant un recul marqué de la valeur des biens vendus à l’étranger. Selon les données de la note de conjoncture, cet indice s’établit à 91,2, contre 137,4 au deuxième trimestre 2025, soit une chute de 33,7 %. La tendance est également négative sur les neuf premiers mois de l’année 2025. La valeur des exportations recule de 31,4 % par rapport à la même période en 2024. Cette évolution traduit un affaiblissement notable des recettes tirées du commerce extérieur, largement dominé par les matières premières. 

La contraction de l’indice s’explique principalement par le recul des principaux produits d’exportation du pays. Les combustibles minéraux et huiles minérales, qui constituent l’essentiel des ventes extérieures du Gabon avec une pondération de 714,44, affichent un indice en baisse à 117,4 au troisième trimestre 2025, contre 181,8 au trimestre précédent, soit un repli de 35,4 %. Cette évolution est directement liée à la diminution de la valeur des huiles brutes de pétrole, composante dominante de cette catégorie et moteur historique des exportations nationales. 

Une baisse généralisée des principaux produits exportés

La tendance baissière touche également d’autres segments clés des exportations gabonaises. Les produits minéraux, notamment le manganèse, enregistrent une contraction particulièrement prononcée, avec un indice retombé à zéro au troisième trimestre 2025, après 273,8 au trimestre précédent. Cette chute brutale se traduit par une variation annuelle estimée à –63,7 % pour cette catégorie. Dans le même temps, les métaux communs connaissent un repli de 19,7 %, tandis que les matières plastiques et ouvrages en plastique reculent de 40,3 %, illustrant la fragilité de plusieurs filières exportatrices. 

Les bois, charbons de bois et ouvrages en bois, autre pilier des exportations du pays, voient leur indice passer de 82,6 au deuxième trimestre à 79,7 au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 3,4 % sur la période. Sur les neuf premiers mois de l’année, le recul atteint 22,4 %, confirmant l’essoufflement de la valeur des ventes extérieures dans ce secteur. Dans l’ensemble, ces résultats traduisent une contraction significative de la valeur des exportations gabonaises, portée par le recul simultané du pétrole, du manganèse et du bois, trois produits qui structurent l’essentiel du commerce extérieur du pays.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 19h58min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Miss Business Global : Stecya Minkoue, nommée directrice nationale pour le Gabon ! 

9 avril 2026 à 18h37min

Komo-Mondah : le complexe scolaire de Meyang se concrétise progressivement

9 avril 2026 à 18h23min

Golf : Chinhoi Robson et Zethu Miyeki grands vainqueurs de la 28e édition de l’Open International de Moanda

9 avril 2026 à 17h12min

Makokou : plus de 53% de la viande consommé en provenance de la chasse

9 avril 2026 à 15h58min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Zone CEMAC une inflation sous contrôle malgré les turbulences mondiales 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Zone CEMAC une inflation sous contrôle malgré les turbulences mondiales
[#Reportage]Banque : BGFIBank dépasse 7 000 milliards FCFA de bilan 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Banque : BGFIBank dépasse 7 000 milliards FCFA de bilan
[#Reportage] Baromètre RSE 2025 : Comilog première sur l’éducation, la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Baromètre RSE 2025 : Comilog première sur l’éducation, la santé
[#Reportage] Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation
[#Reportage] AEMP 2026 : lancement des assises relatives à la validation du Pacte d’énergie national 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] AEMP 2026 : lancement des assises relatives à la validation du Pacte d’énergie national
[#Journal] Le 19H30 du 08 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 08 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page