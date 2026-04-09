Gabon : l’indice des valeurs des exportations en chute libre au 3e trimestre 2025

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Au troisième trimestre 2025, l’indice global des valeurs des exportations a enregistré une forte baisse, traduisant un recul marqué de la valeur des biens vendus à l’étranger. Selon les données de la note de conjoncture, cet indice s’établit à 91,2, contre 137,4 au deuxième trimestre 2025, soit une chute de 33,7 %. La tendance est également négative sur les neuf premiers mois de l’année 2025. La valeur des exportations recule de 31,4 % par rapport à la même période en 2024. Cette évolution traduit un affaiblissement notable des recettes tirées du commerce extérieur, largement dominé par les matières premières.

La contraction de l’indice s’explique principalement par le recul des principaux produits d’exportation du pays. Les combustibles minéraux et huiles minérales, qui constituent l’essentiel des ventes extérieures du Gabon avec une pondération de 714,44, affichent un indice en baisse à 117,4 au troisième trimestre 2025, contre 181,8 au trimestre précédent, soit un repli de 35,4 %. Cette évolution est directement liée à la diminution de la valeur des huiles brutes de pétrole, composante dominante de cette catégorie et moteur historique des exportations nationales.

Une baisse généralisée des principaux produits exportés

La tendance baissière touche également d’autres segments clés des exportations gabonaises. Les produits minéraux, notamment le manganèse, enregistrent une contraction particulièrement prononcée, avec un indice retombé à zéro au troisième trimestre 2025, après 273,8 au trimestre précédent. Cette chute brutale se traduit par une variation annuelle estimée à –63,7 % pour cette catégorie. Dans le même temps, les métaux communs connaissent un repli de 19,7 %, tandis que les matières plastiques et ouvrages en plastique reculent de 40,3 %, illustrant la fragilité de plusieurs filières exportatrices.

Les bois, charbons de bois et ouvrages en bois, autre pilier des exportations du pays, voient leur indice passer de 82,6 au deuxième trimestre à 79,7 au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 3,4 % sur la période. Sur les neuf premiers mois de l’année, le recul atteint 22,4 %, confirmant l’essoufflement de la valeur des ventes extérieures dans ce secteur. Dans l’ensemble, ces résultats traduisent une contraction significative de la valeur des exportations gabonaises, portée par le recul simultané du pétrole, du manganèse et du bois, trois produits qui structurent l’essentiel du commerce extérieur du pays.