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Flyover PK12 : la Mairie de Libreville promet un marché moderne

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 12h34min
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Vue aérienne au PK12 © GMT
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Le projet de construction d’un Flyover au PK12, destiné à fluidifier la circulation sur cet axe stratégique pour le transport des personnes et des marchandises, figure parmi les priorités des autorités gabonaises. Entre impératif de modernisation urbaine et nécessité de préserver les activités commerciales existantes, la municipalité de Libreville affirme avoir trouvé une solution conciliant les deux objectifs. C’est dans cette dynamique qu’une délégation d’adjoints au maire s’est rendue sur le site du PK12, ce 21 mai afin d’évaluer les contours du futur aménagement et d’échanger autour des conditions de relogement des commerçants impactés par les travaux.

Selon un communiqué de l’Hôtel de Ville, cette descente de terrain visait principalement à identifier « l’espace disponible pour implanter un marché flambant neuf offrant aux commerçants des conditions de travail dignes, sécurisées et adaptées ». La mairie prévoit ainsi la construction d’un complexe commercial moderne comprenant des hangars couverts pour protéger les vendeurs des intempéries, des étals individuels, des chambres froides pour la conservation des denrées, des blocs sanitaires ainsi qu’un système d’éclairage public. L’objectif est de doter le PK12 d’un espace marchand répondant aux standards en matière de sécurité, d’hygiène et de confort.

Éviter la perte de la clientèle

La municipalité souhaite surtout rassurer les commerçants installés au PK12. Plusieurs d’entre eux craignent en effet que leur futur site de relogement soit construit trop loin du rond-point actuel, avec pour conséquence une baisse importante de fréquentation et donc de revenus. Consciente de ces inquiétudes, la mairie privilégierait désormais l’option d’un marché construit sur le site même, afin de préserver les habitudes des consommateurs et maintenir la dynamique commerciale du secteur.

Avec ce projet de Flyover, les autorités veulent accélérer la transformation urbaine de Libreville et limiter les impacts sociaux liés aux grands chantiers d’infrastructure. En maintenant un marché moderne au PK12, la municipalité espère ainsi améliorer les conditions de travail des commerçants et renforcer l’attractivité économique de cette zone fortement fréquentée. Ce projet devrait ainsi contribuer à améliorer durablement le cadre de vie des populations. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 12h34min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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