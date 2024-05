Gabon : Libreville, hôte de la 2ème édition du Salon de l’autisme depuis ce 27 mai

Ecouter l'article

C’est l’optique d’offrir une plateforme d’échange des idées novatrices, de renforcer les liens entre les acteurs du secteur, mais aussi d’apporter du soutien envers la communauté autistique et leurs familles que se tient à Libreville un salon à portée internationale sur l’autisme depuis le 27 mai 2024. Une rencontre qui permettra de mettre en place des stratégies concrètes pour une meilleure prise en charge de ce handicap en Afrique en général et au Gabon en particulier.

Le ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang a procédé au lancement de la 2ème édition du Salon de l’autisme en Afrique le lundi 27 mai 2024 à Libreville. Une rencontre qui réunit près de seize pays environ et qui se tient sous le thème « TND : Suivi, accompagnement pragmatique et efficient en Afrique » vise à mettre en place des mécanismes permettant aux gouvernants d’accompagner les autistes, et faire découvrir ce handicap que beaucoup de parents ignorent notamment en Afrique.

L’autisme à l’honneur au Gabon du 27 mai au 1er juin 2024

Ainsi du 27 mai au 1er juin, selon un chronogramme bien défini, les participants dont les parents des enfants autistes prennent part aux ateliers pratiques dans les différents sites sous la supervision des enseignants du centre national Ndossi et Akomgha. « Pour les ateliers pratiques, on apprend au parent comment aider l’enfant de sorte qu’à la maison, le parent lui-même s’approprie et il sait comment faire des petits ateliers. Et là, c’est encore mieux » a déclaré le président de l’association Gravir les montagnes, par ailleurs président du comité d’organisation du Salon autisme, Romuald Nang Otogo.

Plusieurs formations ont été dispensées dans les sites accueillant les participants notamment au Centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori ( CHUMEFJE) et à l’Université Omar Bongo (UOB) dont des formations des encadreurs audit centre, des formations du personnel médical et autres parties prenantes œuvrant pour une meilleure prise en charge de l’autisme. Pour le site du CHUMEFJE, la formation était beaucoup plus axée sur l’accompagnement, la prise en charge, le diagnostic.



Notons que dès ce vendredi 31 mai au samedi 1er juin 2024 s’ouvrira la grande conférence scientifique à l’hôtel Radisson Blu de Libreville. L’occasion est donc donnée aux populations d’y participer afin de mieux comprendre ce qu’est l’autisme.