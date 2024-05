Gabon : signature d’un accord pour le renforcement de la coopération universitaire avec le Maroc

Ecouter l'article

Le 27 mai 2024, le Premier Ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a reçu en audience à l’Immeuble du 2 décembre, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Maroc, Abdellatif Miraoui. Il était question pour ce dernier de présenter au chef du gouvernement les enjeux du protocole d’accord de coopération universitaire qui a pour objectif de renforcer le capital humain à travers la mobilité des étudiants et des enseignants entre les universités du Gabon et du Maroc.

C’est en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, Dr Hervé Ndoum Essingone et de l’ambassadeur du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi que s’est deroulé cette rencontre. Au cœur des discussions, la signature d’une convention de coopération quelques heures plus tôt entre le Gabon et le Royaume visant à renforcer les relations en matière de coopération universitaire.

Une convention pour renforcer la coopération entre le Gabon et le Maroc

Une convention qui s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre les deux pays dans le domaine universitaire. Il faut dire que cet accord revêt un enjeu particulier, le Royaume chérifien étant l’un des pays accueillant le plus d’étudiants gabonais à l’étranger. En effet, le nombre d’étudiants gabonais dans les universités marocaines dépasse les 6 500. Et le Maroc entend donc poursuivre cette relation sur le plan académique, mais aussi sur le plan de la recherche scientifique.

« Cette convention que nous venons de mettre en place va de nouveau renforcer et affermir toutes les relations qui sont précédentes, en particulier la formation de la jeunesse, la mobilité des enseignants chercheurs, des techniciens administratifs de nos universités. Mais c’est surtout une centralité de l’étudiant », a indiqué Abdellatif Miraoui au sortir de l’audience avec le premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima.