CULTUREDerniers articles

BUGADA : bars, restaurants, hôtels sommés de payer la redevance annuelle 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 10h00min
1 530 Temps de lecture 1 minute
Gildas Ndong Nang, Directeur général du BUGADA © GMT
Ecouter l'article

Le Bureau Gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA) a officiellement ouvert la campagne de recouvrement de la redevance annuelle. Le Directeur général, Gildas Ndong Nang, a sommé ce mardi 14 avril 2026 tous les opérateurs économiques exploitant des œuvres de l’esprit de régulariser leur situation.

Cette injonction s’appuie sur un cadre juridique renforcé, notamment la loi n° 007/2024 du 20 septembre 2024. Dans les faits, toute diffusion publique d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques sur le territoire national nécessite une autorisation préalable du BUGADA. En contrepartie du paiement, les opérateurs reçoivent une licence d’exploitation valable jusqu’au 31 décembre 2026.

Le spectre des structures concernées est large. Il s’agit entre autres des bars, snack-bars et dancings, hôtels et restaurants, boîtes de nuit et plateformes de streaming. « L’ensemble des opérateurs est invité à se rapprocher des services compétents du BUGADA, en vue de s’acquitter de la redevance de droit d’auteur, pour le compte de l’exercice 2026 », a martelé Gildas Ndong Nang.

Fin des mesures d’exception « Covid »

L’annonce majeure de cette sortie médiatique concerne la fin des tarifs préférentiels. Le Directeur général a été catégorique,  les allégements accordés durant la crise sanitaire ne se justifient plus au regard de la reprise normale des activités. Par conséquent, « tous les opérateurs seront désormais facturés aux tarifs ordinaires, conformément à la réglementation en vigueur », a précisé Gildas Ndong Nang. Gildas Ndong Nang a annoncé le déploiement prochain d’une vaste opération de contrôle qui couvrira l’ensemble du territoire national dans les mois à venir.

Pour éviter les sanctions, les opérateurs économiques sont invités à se rendre sans délai au siège social de l’institution, situé au quartier Haut de Gue-Gue à Libreville, afin de s’acquitter de leurs obligations pour l’exercice en cours. L’enjeu est d’assurer une juste rémunération aux créateurs dont les œuvres font vivre ces établissements commerciaux.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 avril 2026 à 10h00min
1 530 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : les élections professionnelles fixées au 22 avril 2026

15 avril 2026 à 10h12min

Gabon : suspension des élections sportives, l’État lance une opération vérité dans les fédérations

15 avril 2026 à 9h48min

Gabon : cap sur les 100 jours, Hermann Immongault impose un bilan de vérité et des preuves sur l’emploi

15 avril 2026 à 9h31min

Transport aérien : Air France augmente ses tarifs

15 avril 2026 à 9h15min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Graisse abdominale : un facteur de diabète et de maladies cardiaques 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
Graisse abdominale un facteur de diabète et de maladies cardiaques
[#Reportage] Zone CEMAC : un virage économique délicat avant la reprise espérée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Zone CEMAC : un virage économique délicat avant la reprise espérée
[#RevuedePresse] Revue de presse 14 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 14 Avril 2026
[#Journal] Le 12H30 du 14 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 14 Avril 2026
🔴[FlashInfos] Zone CEMAC : Un virage économique délicat avant la reprise espérée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Zone CEMAC : Un virage économique délicat avant la reprise espérée
🔴[FlashInfos] Lutte contre la tuberculose : Vaccination au BCG, comportements responsables, ces réflexes de préven 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Vaccination au BCG, comportements responsables, ces réflexes de préven
S'abonner
Bouton retour en haut de la page