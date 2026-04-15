BUGADA : bars, restaurants, hôtels sommés de payer la redevance annuelle 

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Le Bureau Gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA) a officiellement ouvert la campagne de recouvrement de la redevance annuelle. Le Directeur général, Gildas Ndong Nang, a sommé ce mardi 14 avril 2026 tous les opérateurs économiques exploitant des œuvres de l’esprit de régulariser leur situation.

Cette injonction s’appuie sur un cadre juridique renforcé, notamment la loi n° 007/2024 du 20 septembre 2024. Dans les faits, toute diffusion publique d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques sur le territoire national nécessite une autorisation préalable du BUGADA. En contrepartie du paiement, les opérateurs reçoivent une licence d’exploitation valable jusqu’au 31 décembre 2026.

Le spectre des structures concernées est large. Il s’agit entre autres des bars, snack-bars et dancings, hôtels et restaurants, boîtes de nuit et plateformes de streaming. « L’ensemble des opérateurs est invité à se rapprocher des services compétents du BUGADA, en vue de s’acquitter de la redevance de droit d’auteur, pour le compte de l’exercice 2026 », a martelé Gildas Ndong Nang.

Fin des mesures d’exception « Covid »

L’annonce majeure de cette sortie médiatique concerne la fin des tarifs préférentiels. Le Directeur général a été catégorique, les allégements accordés durant la crise sanitaire ne se justifient plus au regard de la reprise normale des activités. Par conséquent, « tous les opérateurs seront désormais facturés aux tarifs ordinaires, conformément à la réglementation en vigueur », a précisé Gildas Ndong Nang. Gildas Ndong Nang a annoncé le déploiement prochain d’une vaste opération de contrôle qui couvrira l’ensemble du territoire national dans les mois à venir.

Pour éviter les sanctions, les opérateurs économiques sont invités à se rendre sans délai au siège social de l’institution, situé au quartier Haut de Gue-Gue à Libreville, afin de s’acquitter de leurs obligations pour l’exercice en cours. L’enjeu est d’assurer une juste rémunération aux créateurs dont les œuvres font vivre ces établissements commerciaux.