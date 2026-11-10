Investissements en Afrique : la Russie très loin derrière la Chine, les États-Unis et l’Europe

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Malgré son retour remarqué sur la scène diplomatique africaine, la Russie demeure un investisseur relativement marginal sur le continent. Selon un rapport comparatif, dont Gabon Media Time a consulté copie, consacré aux partenariats économiques, institutionnels et éducatifs de l’Afrique, le stock d’investissements directs étrangers (IDE) russes est estimé à seulement 900 millions de dollars en 2022, contre 44 milliards pour la Chine, 47 milliards pour les États-Unis et près de 250 milliards d’euros pour l’Union européenne en 2024. Des écarts considérables qui mettent en lumière la faible empreinte productive de Moscou au regard de son influence géopolitique.

La compétition entre puissances internationales pour l’accès aux marchés et aux ressources africaines ne se joue pas uniquement sur le terrain diplomatique. Elle se mesure également à la capacité des partenaires à mobiliser des capitaux, à implanter des entreprises et à participer au développement des activités productives. Sur ce terrain, les données présentées dans le rapport font apparaître une hiérarchie nettement défavorable à la Russie. Si Moscou multiplie les initiatives politiques pour consolider ses relations avec plusieurs capitales africaines, sa présence dans le capital des entreprises et des projets économiques du continent reste, selon les indicateurs retenus, très inférieure à celle des principaux investisseurs internationaux.

Un écart considérable avec les autres puissances

Le tableau comparatif consacré aux investissements directs étrangers place l’Union européenne au premier rang, avec un stock cumulé estimé à 250 milliards d’euros en 2024. Les États-Unis suivent avec environ 47 milliards de dollars, devant la Chine, créditée de 44 milliards de dollars. La France, considérée séparément dans le document, affiche pour sa part un stock de 53 milliards de dollars, confirmant l’importance de sa présence économique historique sur le continent.

À l’opposé, le stock d’investissements russes est évalué à quelque 900 millions de dollars en 2022. À titre indicatif, ce montant représente près de 49 fois moins que celui attribué à la Chine et 52 fois moins que celui des États-Unis. Ces rapports de grandeur doivent néanmoins être interprétés avec précaution, les données russes datant de 2022 tandis que celles des autres partenaires se rapportent à 2024. Le rapport ne fournit pas d’estimation russe actualisée permettant une comparaison strictement contemporaine.

L’Europe investit dans les secteurs productifs

Au-delà des montants, le document met en évidence la diversité des secteurs bénéficiant des investissements européens. Ceux-ci concernent notamment les industries extractives, l’agroalimentaire, les infrastructures et les services, avec une orientation progressive vers le numérique et la transition verte. Cette implantation économique contribue, selon l’analyse, à structurer des chaînes de valeur et à développer des relations commerciales durables entre les entreprises européennes et africaines.

Le cas français illustre cette présence productive. Le rapport fait état d’environ 4 200 filiales d’entreprises françaises implantées en Afrique, soit une progression de 100 % en dix ans, et leur attribue quelque 500 000 emplois directs. Ces données traduisent une implantation qui ne se limite pas aux échanges commerciaux, mais repose également sur des structures économiques établies localement. Elles ne renseignent toutefois pas, à elles seules, sur la répartition des bénéfices ou la qualité des retombées économiques pour les pays d’accueil.

Une présence russe davantage politique qu’industrielle ?

Le contraste est particulièrement marqué lorsqu’on rapproche ces chiffres des ambitions diplomatiques affichées par Moscou. Le rapport souligne que la Russie demeure marginale dans le stock total d’investissements directs étrangers en Afrique, malgré un discours politique mettant en avant le renforcement des partenariats économiques. Cette observation suggère que la visibilité géopolitique russe ne s’accompagne pas, à la date des données étudiées, d’une implantation capitalistique comparable à celle de ses concurrents.

Il serait cependant réducteur de considérer les seuls IDE comme une mesure exhaustive de la coopération économique. Les échanges commerciaux, les contrats de fourniture, les projets énergétiques ou les accords techniques peuvent également contribuer à la présence d’un partenaire étranger. Le stock d’IDE présente néanmoins un intérêt particulier : il permet d’apprécier les capitaux durablement engagés dans les économies d’accueil, au-delà des déclarations d’intention et des annonces de coopération.

Pour l’Afrique, l’enjeu des investissements créateurs de valeur

Cette comparaison pose une question essentielle pour les États africains engagés dans la diversification de leurs partenariats. L’intérêt économique d’un investisseur ne dépend pas uniquement de son origine géographique ou de son positionnement diplomatique, mais également de sa capacité à financer des infrastructures, développer des industries, transférer des compétences et créer des emplois. Pour le Gabon, riche en ressources pétrolières, minières et forestières, cette problématique rejoint directement les ambitions de transformation locale des matières premières.

Les données du rapport invitent ainsi à distinguer deux réalités souvent confondues : l’influence politique d’une puissance et son poids dans l’investissement productif. Si la Russie occupe une place visible dans les recompositions diplomatiques africaines, les chiffres présentés montrent qu’elle reste loin des principaux détenteurs de capitaux investis sur le continent. Reste à déterminer si les nouveaux rapprochements politiques se traduiront, dans les prochaines années, par des investissements effectivement réalisés et des retombées économiques mesurables.