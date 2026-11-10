Gabon–Corée du Sud : Boris Ondo, le Gabonais qui bâtit des passerelles économiques entre l’Afrique et l’Asie

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Parti du Gabon en 2011 grâce à une bourse du gouvernement sud-coréen, Boris Ondo s’est progressivement imposé comme un acteur de la coopération économique et institutionnelle entre l’Afrique et l’Asie. À 37 ans, après quinze années passées en Corée du Sud, cet ancien collaborateur de l’ambassade du Gabon à Séoul vient de créer Ondo & Company, un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des partenariats internationaux. Un parcours retracé par l’agence sud-coréenne Yonhap News, qui met en lumière les ambitions d’un entrepreneur gabonais déterminé à transformer les opportunités de coopération en projets concrets.

De Léconi, dans le sud-est du Gabon, aux bureaux du Seoul Finance Center, au cœur de la capitale sud-coréenne, Boris Ondo a construit un itinéraire professionnel marqué par la mobilité, la formation et l’engagement. Dans un portrait publié par l’agence Yonhap News, le consultant gabonais revient sur son arrivée en Corée du Sud en février 2011, son intégration universitaire et ses expériences au sein des institutions coréennes. Un parcours qui illustre également les possibilités offertes par la diplomatie économique et la valorisation des compétences gabonaises à l’international.

D’une bourse d’études à une carrière internationale

Tout commence lorsque son père découvre dans un journal un appel à candidatures pour une bourse du gouvernement sud-coréen. Alors étudiant en histoire, Boris Ondo décide de tenter sa chance, intrigué par la transformation économique de ce pays asiatique. « Je voulais comprendre comment un pays autrefois pauvre avait pu devenir, en quelques décennies, une nation hautement développée », a-t-il confié à Yonhap News. Arrivé en Corée du Sud en 2011, il apprend le coréen à l’université Sun Moon, poursuit des études en sciences politiques et diplomatie à l’université Hankuk des études étrangères, puis se forme à la gestion publique à la KDI School of Public Policy and Management.

Son intégration dépasse rapidement le cadre universitaire. En 2013, il effectue un stage au cabinet de Jasmine Lee, alors députée à l’Assemblée nationale sud-coréenne. Cette immersion lui permet de découvrir les mécanismes de la décision publique et l’importance du dialogue institutionnel. Il rejoint ensuite l’ambassade du Gabon en Corée du Sud, où il exerce pendant près de cinq ans, notamment comme responsable des affaires commerciales et des investissements. Une expérience déterminante dans sa compréhension des obstacles qui freinent la concrétisation des partenariats entre les deux pays.

Ondo & Company, une ambition économique tournée vers l’Afrique

Fort de cette expérience diplomatique, Boris Ondo s’oriente vers le conseil en stratégie et en coopération internationale. Après avoir travaillé dans une entreprise sud-coréenne de conseil à partir de 2023, il fonde en 2026 Ondo & Company, dont les bureaux sont installés au Seoul Finance Center. Le cabinet accompagne les entreprises, les gouvernements et les institutions dans la définition de leurs projets, la coordination des partenaires et la mise en œuvre de leurs engagements. « J’ai vu à plusieurs reprises de bonnes intentions, des projets solides et des ressources disponibles ne pas se traduire en actions concrètes », a-t-il expliqué.

Pour le Gabon, l’entrepreneur identifie plusieurs secteurs présentant un potentiel de coopération avec la Corée du Sud, notamment la transformation locale du manganèse, l’industrie durable du bois, l’énergie, les infrastructures et la digitalisation de l’administration. Il insiste toutefois sur la nécessité de dépasser les déclarations d’intention. Selon lui, les partenariats doivent reposer sur des responsabilités clairement définies, des calendriers précis et un suivi régulier. Une approche particulièrement pertinente pour un pays qui ambitionne de renforcer son industrialisation et de développer des partenariats technologiques capables de produire des retombées économiques mesurables.

La formation des jeunes Africains au cœur de son engagement

Au-delà de ses activités de conseil, Boris Ondo entend contribuer à la formation d’une nouvelle génération de cadres africains. Dès 2016, il crée Asia Enroll, une structure destinée à accompagner les étudiants gabonais souhaitant poursuivre leurs études en Corée du Sud. Cette initiative s’étend désormais à d’autres pays africains. Il est également à l’origine de l’African Youth Action Foundation, qui vise à encourager les jeunes à développer leurs ambitions et à saisir les opportunités internationales. « Lorsque je vois un jeune Africain arriver bien préparé, terminer ses études ici et contribuer ensuite au développement de son pays, je mesure la valeur de l’investissement dans les personnes », souligne-t-il.

Son ambition est également de favoriser les échanges dans l’autre sens, en encourageant les jeunes Sud-Coréens à étudier, travailler et entreprendre en Afrique. Pour Boris Ondo, le continent ne doit plus être considéré uniquement comme un espace d’assistance ou un fournisseur de matières premières, mais comme un partenaire économique à part entière. « L’Afrique recherche des partenaires, pas des bienfaiteurs », affirme-t-il dans son entretien avec Yonhap News. Une conviction qui résume l’enjeu de son parcours : faire de l’expérience acquise à l’étranger un levier de coopération et, à terme, de développement pour le Gabon.