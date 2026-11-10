Projet de budget 2027 : 40,75 milliards de FCFA supplémentaires pour la Santé

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 40,75 milliards de FCFA des crédits consacrés à la santé au Gabon. Selon les tableaux budgétaires du texte, l’enveloppe de la mission Santé passerait de 188,05 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 228,80 milliards en 2027, soit une progression de 21,7 %. Mais derrière cette hausse se dessine un arbitrage budgétaire : les investissements augmenteraient de 42,75 milliards de FCFA, tandis que les crédits destinés au personnel et au fonctionnement diminueraient. Une répartition qui interroge sur les retombées concrètes pour les établissements sanitaires et les patients.

L’amélioration du système de santé gabonais demeure un enjeu majeur, tant pour l’accès aux soins que pour la qualité de la prise en charge médicale. Construction et réhabilitation des établissements sanitaires, acquisition d’équipements, disponibilité des médicaments et renforcement des effectifs constituent autant de besoins auxquels les pouvoirs publics doivent répondre. Dans ce contexte, l’augmentation de l’enveloppe budgétaire prévue pour 2027 pourrait constituer une opportunité de modernisation du système sanitaire. Encore faut-il examiner la destination des crédits supplémentaires. Car les tableaux du PLF révèlent que cette progression repose essentiellement sur les investissements, alors que plusieurs dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien des structures de santé enregistrent des réductions.

Les investissements augmentent de 42,75 milliards de FCFA

La ventilation budgétaire fait apparaître une progression des crédits d’investissement, qui passeraient de 59,40 milliards de FCFA en 2026 à 102,15 milliards en 2027, soit une hausse de 42,75 milliards. Ils représenteraient ainsi près de 45 % du budget total de la mission Santé. Cette orientation pourrait permettre de financer des infrastructures hospitalières, des équipements médicaux ou des opérations de modernisation, sous réserve de connaître la liste détaillée des projets retenus.

À l’inverse, les dépenses de personnel reculeraient de 82,95 à 80,69 milliards de FCFA, soit une diminution de 2,27 milliards. Les crédits de biens et services, qui participent notamment au fonctionnement courant des administrations et structures sanitaires, passeraient de 15,79 à 13,35 milliards, en baisse de 2,43 milliards. Les dépenses de transfert progresseraient, quant à elles, de 29,91 à 32,62 milliards de FCFA. Ces évolutions montrent que l’augmentation globale des crédits ne se traduit pas par un renforcement uniforme des différentes catégories de dépenses.

L’accès aux soins bénéficie de près de 33 milliards supplémentaires

Le programme Offre et accès aux soins concentrerait la plus grande partie des moyens supplémentaires. Son budget passerait de 156,35 à 188,96 milliards de FCFA, soit une augmentation de 32,62 milliards. Cette progression résulte principalement des investissements, dont les crédits atteindraient 97,55 milliards contre 57,64 milliards en 2026. En revanche, les dépenses de personnel du programme diminueraient de 65,82 à 58,31 milliards, tandis que celles consacrées aux biens et services reculeraient de 5,58 à 3,70 milliards.

Le programme Prévention et sécurité sanitaire bénéficierait également d’une hausse significative, avec une enveloppe portée de 16,58 à 26,47 milliards de FCFA, soit 9,89 milliards supplémentaires. Les dépenses de personnel y progresseraient de 7,57 milliards et les investissements de 2,25 milliards. En revanche, le programme Lutte contre le sida verrait ses crédits diminuer de 7,07 à 5,47 milliards, soit une réduction de 1,59 milliard, principalement liée à la baisse de ses dépenses de personnel. Ses crédits de biens et services resteraient néanmoins maintenus à 4,33 milliards.

Quels bénéfices concrets pour les hôpitaux et les patients ?

L’analyse des crédits met en évidence une priorité accordée aux investissements, mais les tableaux budgétaires ne permettent pas d’identifier précisément les hôpitaux qui bénéficieront des financements supplémentaires. Ils ne détaillent pas non plus, à ce niveau, les montants destinés à chaque chantier, aux équipements médicaux ou aux structures sanitaires provinciales. Il serait donc prématuré d’affirmer que tel centre hospitalier sera construit, réhabilité ou équipé grâce à cette augmentation budgétaire.

Pour les patients, l’enjeu résidera dans la traduction effective des crédits en services accessibles. De nouveaux bâtiments ou équipements ne peuvent produire tous leurs effets sans personnels qualifiés, médicaments, consommables médicaux et moyens de fonctionnement suffisants. La baisse des crédits de biens et services du programme Offre et accès aux soins mérite, à cet égard, une explication sur les économies attendues et les besoins qui resteront couverts. En 2027, la performance du budget de la santé ne se mesurera donc pas seulement aux milliards supplémentaires inscrits pour l’investissement, mais aussi à la capacité des établissements à soigner davantage de patients, dans de meilleures conditions et sur l’ensemble du territoire.