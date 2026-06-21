Gabon : le ministère de l’Intérieur lance le recensement obligatoire des véhicules immatriculés «142»

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Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation tape du poing sur la table pour remettre de l’ordre dans la gestion de son parc automobile. À travers un communiqué officiel signé par le ministre Adrien Nguema Mba, les autorités lancent une vaste opération d’identification visant une catégorie bien précise de conducteurs.

Cette mesure cible spécifiquement tous les détenteurs de véhicules arborant l’immatriculation « 142 », mais qui n’exercent pas ou plus au sein de ce département ministériel. L’objectif est clair : faire la lumière sur l’attribution et l’utilisation de ces plaques d’immatriculation, parfois conservées indûment.

Pour mener à bien cette régularisation, le calendrier est serré. Les usagers concernés disposent d’un peu plus d’une semaine pour s’exécuter. L’opération de recensement se déroulera en effet du lundi 22 juin au mercredi 1er juillet 2026. Les retardataires sont prévenus, le temps presse.

Les pièces à fournir et le lieu du rendez-vous

Afin de se faire enregistrer, les propriétaires ou conducteurs visés doivent se rendre directement dans les locaux du Secrétariat Général du ministère, situé au 4ème étage du bâtiment principal à Libreville. Pour que leur dossier soit validé, trois documents administratifs essentiels sont exigés notamment l’attestation d’affectation du véhicule ; la carte grise originale et une pièce d’identité en cours de validité.

Les autorités insistent sur la présence physique des détenteurs et la conformité des pièces présentées pour éviter toute fraude.

Des contrôles routiers stricts à venir

Le ministère de l’Intérieur ne compte pas s’arrêter à une simple démarche administrative sur la base du volontariat. Le communiqué précise explicitement que cette phase de recensement sera immédiatement suivie d’une opération de contrôle rigoureuse dans la circulation.

Les services de sécurité compétents, notamment les forces de l’ordre, seront déployés sur le terrain pour traquer les véhicules « 142 » non identifiés. Les contrevenants s’exposent à de lourdes sanctions, allant de l’immobilisation du véhicule à des poursuites judiciaires. Les automobilistes concernés ont donc tout intérêt à régulariser leur situation au plus vite pour éviter de fâcheuses surprises lors des prochains contrôles routiers.