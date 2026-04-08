A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Fonction publique : saturée pour les civils, disponible pour les militaires ?

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 16h09min
1 675 Temps de lecture 1 minute
Une vue du ministère de la Fonction publique © D.R.
Ecouter l'article

Depuis son arrivée au pouvoir, le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema défend un discours de vérité économique qui établit que l’État ne peut plus être l’unique employeur du pays. Lors de ses multiples interventions face à la jeunesse, le Chef de l’État a martelé que la fonction publique est saturée. Si le salut des jeunes Gabonais réside désormais dans le secteur privé, une tendance tend à altérer cette position.

S’il est vrai qu’après les belles promesses de restauration lors de la transition, le réveil économique a été des plus périlleux avec comme conséquence immédiate l’impossibilité de faire des recrutements tous azimuts. Pourtant, un contraste flagrant nous interpelle tous. C’est le fait qu’alors que les portes de l’administration civile semblent se refermer, celles des casernes et des commissariats s’ouvrent à l’excès. Le diagnostic présidentiel ne tient-il plus sur une réalité budgétaire et l’alourdissement de la masse salariale ?

Un deux poids, deux mesures à la Fonction publique ?

Dans son invitation à changer de paradigme, le Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema s’est d’ailleurs engagé à travailler à aménager un écosystème entrepreneurial. Finies les attentes interminables pour un matricule d’agent public, l’heure est donc à la création de richesse autonome. Cependant, la mise en pratique de cette politique de rigueur semble marquer le pas devant les institutions de défense et de sécurité. 

Pour preuve, depuis fin 2023, les concours d’entrée dans la Garde Républicaine, la Gendarmerie, la Police et les Forces Armées Gabonaises (FAG) s’enchaînent. Dernièrement c’est Adrien Nguema Mba, ministre de l’intérieur, qui a annoncé un futur recrutement. Or, ces recrues ne sont pas des travailleurs indépendants mais bien des agents publics. Leurs soldes, leurs primes et leurs retraites sont intégralement supportées par le budget de l’État. 

On en vient à se demander comment la fonction publique peut-elle être « saturée » pour les demandeurs civils et capable d’absorber des contingents massifs de militaires ? Si la sécurisation du territoire est une priorité, il n’en demeure pas moins que cette gestion déséquilibrée pose problème. Pour le citoyen lambda, le sentiment est ambigu. On encourage le civil à prendre des risques dans le privé tandis que le port de l’uniforme reste la seule voie garantie vers la stabilité financière et le matricule tant convoité. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 16h09min
1 675 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation

8 avril 2026 à 21h08min

Gabon : lancement de la 2ème édition du Salon du Livre Jeunesse

8 avril 2026 à 18h39min

Journée mondiale de la santé : le Pr. Ayo epse Bivigou plaide pour des décisions basées sur la science

8 avril 2026 à 18h29min

Banque : BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination régionale

8 avril 2026 à 16h27min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Communiqué sur les contenus manipulés par IA Le gouvernement appelle à un usage éthique et responsable de l’intelligence artificielle dans le respect des institutions et des lois en vigueur. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Communiqué sur les contenus manipulés par IA
🔴[FlashInfos] Port Gentil : Pénurie de carburant, disparition du poisson… le paradoxe d’une ville côtière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Pénurie de carburant, disparition du poisson… le paradoxe d’une ville côtière
🔴[FlashInfos] Libreville : La route du marché de la Peyrie, en décrépitude avancée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Libreville : La route du marché de la Peyrie, en décrépitude avancée
🔴[FlashInfos] Gabon : Thierry Minko défend la réforme du secteur du crédit à l’Assemblée nationale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Thierry Minko défend la réforme du secteur du crédit à l’Assemblée nationale
[#Reportage] Enseignement supérieur : année blanche au Centre Basile Ondimba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Enseignement supérieur : année blanche au Centre Basile Ondimba
🔴[FlashInfos] Banque : BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination régionale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination
S'abonner
Bouton retour en haut de la page