Banque : BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination régionale

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Le Conseil d’administration de BGFIBank Gabon a annoncé, le 2 avril 2026, une augmentation de capital de 50 milliards de FCFA, portant ses fonds propres à 200 milliards. Une décision qui intervient après des performances record en 2025, marquées par un total bilan de 2 223 milliards de FCFA et une distribution de dividendes significative, confirmant le leadership de la banque en Afrique centrale.

Dans un contexte de transformation du secteur bancaire sous-régional, BGFIBank Gabon consolide sa position en renforçant ses fondamentaux financiers. L’augmentation de capital décidée par le Conseil d’administration s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue et de structuration à long terme de l’institution.

Une capitalisation renforcée pour soutenir l’expansion

Avec un capital social désormais porté à 200 milliards de FCFA, BGFIBank Gabon franchit un nouveau cap stratégique. Cette opération vise à améliorer sa capacité de financement et à renforcer sa résilience face aux évolutions du marché bancaire régional.

Ce renforcement des fonds propres permettra à la banque d’accroître son intervention dans les projets structurants, notamment dans les secteurs clés de l’économie sous-régionale. Il traduit également une volonté de consolider sa crédibilité auprès des partenaires institutionnels et des investisseurs. Dans un environnement marqué par une concurrence accrue entre établissements financiers, cette montée en puissance constitue un avantage compétitif décisif.

Des performances solides et une politique attractive pour les actionnaires

Cette décision s’appuie sur des résultats financiers particulièrement robustes. En 2025, BGFIBank Gabon a enregistré un total bilan de 2 223 milliards de FCFA, confirmant son statut de première institution financière de la sous-région.

Dans le même temps, le Conseil d’administration a proposé la distribution de 33,6 milliards de FCFA de dividendes, soit un rendement de 13,16 %. Une performance qui témoigne de la rentabilité de la banque et de sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires. Cette politique de distribution traduit également la confiance de la direction dans la solidité de son modèle économique et dans la poursuite de sa trajectoire de croissance.

Une stratégie alignée sur les enjeux économiques régionaux

Au-delà des chiffres, cette augmentation de capital s’inscrit dans une stratégie globale du groupe BGFIBank visant à accompagner le développement économique de la sous-région. L’objectif est de renforcer son rôle de partenaire financier des États et des entreprises.

Dans un contexte économique marqué par des besoins croissants en financement des infrastructures et en soutien aux entreprises, la banque entend élargir son périmètre d’intervention et diversifier ses offres. Cette orientation stratégique repose sur une conviction forte : la solidité financière constitue un levier essentiel pour soutenir durablement la croissance économique.

Un leadership consolidé en Afrique centrale

Avec cette opération, BGFIBank Gabon confirme son statut de leader en Afrique centrale, en s’appuyant sur des fondamentaux renforcés et une vision claire de son développement. L’augmentation de capital apparaît ainsi comme un signal fort envoyé au marché, traduisant la capacité de l’institution à anticiper les mutations du secteur bancaire et à s’y adapter.

Dans un environnement régional en mutation, cette stratégie pourrait permettre à la banque de consolider durablement sa position, tout en jouant un rôle clé dans le financement des économies de la sous-région.