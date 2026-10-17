Port-Gentil : le PNPE déploie son mini-salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat

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Ce samedi 17 octobre 2026, Port-Gentil, la capitale économique, a vibré au rythme de la promotion de l’insertion professionnelle et de l’initiative privée. Le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE) a réuni demandeurs d’emploi, porteurs de projets et recruteurs au centre culturel Lambert Owono lors d’un mini-salon dédié à l’emploi et à l’entrepreneuriat. Placé sous le sceau de la proximité, l’événement visait à rapprocher l’offre de la demande dans un bassin d’emploi stratégique.

L’événement a pris une dimension particulière grâce à la présence effective du ministre du Travail, Adrien Nguema Mba, et du directeur général du PNPE, Pascal Franck Nze Ndong Nze. Rehaussant l’activité par leur participation, les deux responsables ont arpenté les stands, échangeant directement avec les candidats et les représentants des entreprises partenaires.

Pour la direction générale du PNPE, cette présence gouvernementale illustre sa volonté de sortir des démarches administratives figées pour aller au plus près des réalités locales. Cette offensive de terrain s’inscrit dans la stratégie de redynamisation des antennes provinciales afin d’offrir des réponses concrètes aux jeunes en quête d’opportunités.

Entretiens directifs et valorisation de l’auto-emploi

Au cours de cette journée intense, plusieurs centaines de participants ont bénéficié de rencontres d’orientation, d’ateliers de rédaction de CV et de sessions de recrutement direct. Les recruteurs locaux ont pu pourvoir diverses offres, tandis que les conseillers du PNPE ont orienté les candidats vers les dispositifs d’accompagnement et de formation continue.

L’entrepreneuriat a également occupé une place centrale. À travers la mise en avant du programme « PNPE-Entreprendre », le réseau d’accompagnement a présenté ses outils d’incubation et de financement aux créateurs de projets. L’objectif affiché est d’encourager l’auto-emploi comme alternative viable face aux tensions traditionnelles du marché du travail dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Un cap réaffirmé pour l’insertion des jeunes

Prenant la parole à l’issue de la visite des installations, la tutelle ministérielle et la direction du PNPE ont réitéré l’engagement des autorités à faire de l’emploi des nationaux une priorité absolue. Ce rendez-vous port-gentillais marque une étape clé dans le déploiement des actions de proximité du Pôle, promettant d’autres initiatives similaires à travers le pays.