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Gabon : la production d’électricité progresse de 26,4% en 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 mai 2026 à 16h42min
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Agents de la SEEG lors d'une intervention © D.R.
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Fin d’année 2025 plutôt encourageante pour le secteur de l’électricité qui enregistre une performance globalement positive. Selon la Note de conjoncture sectorielle du quatrième trimestre, la production d’électricité a progressé de 26,4% malgré un quatrième trimestre en recul de 8,1%. Cette évolution traduit une dynamique contrastée marquée par une forte croissance en début d’année avant un ralentissement progressif de l’activité.

La bonne tenue du secteur repose essentiellement sur les performances enregistrées au premier trimestre, période durant laquelle la production d’électricité a bondi de 27%. En revanche, entre le deuxième et le quatrième trimestre, la production a fortement baissé. Cette contre-performance s’explique principalement par l’usure des équipements de production et plusieurs avaries techniques liées au manque de moyens consacrés à l’entretien des infrastructures. 

La Société du patrimoine et Karpowership moteurs du secteur électricité 

En glissement annuel, les résultats du secteur électricité ont été portés par la montée en puissance de la Société du patrimoine ainsi qu’à l’entrée en production de Karpowership. Ces deux facteurs ont contribué à limiter l’impact des difficultés techniques rencontrées durant l’année. La progression de l’électricité s’inscrit également dans la dynamique des activités essentielles dont l’indice composite a progressé de 23,5% porté principalement par les performances du secteur BTP. 

À l’inverse, le secteur Eau a traversé une année 2025 plus difficile. La production d’eau a reculé de 4,4%, enregistrant quatre trimestres consécutifs dans le rouge. Cette baisse est notamment attribuée à une faible pluviométrie, malgré les travaux de maintenance engagés sur le réseau. Dans le même temps, le BTP s’est imposé comme le principal moteur des activités essentielles avec une progression remarquable de 61,8% favorisé par l’accélération de plusieurs chantiers dans le pays. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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